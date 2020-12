vor 52 Min.

The Biggest Loser 2021 - Übertragung der Staffel 12 im TV und Stream. Gibt es ganze Folgen als Wiederholung?

Die Abnehmshow "The Biggest Loser" 2021 läuft demnächst mit Staffel 12 im TV und Stream - bei Sat.1. Gibt es auch ganze Folgen als Wiederholung?

" The Biggest Loser" 2021 läuft in Kürze bei Sat.1 live im TV und Stream. Kann man auch ganze Folgen als Wiederholung sehen, wenn man mal etwas verpasst hat? Hier erfahren Sie es.

Wann ist der Start von "The Biggest Loser" 2021 auf Sat.1?

Sat.1 hat den Start der Abnehm-Show für Sonntag, 3. Januar 2021, angekündigt. Sendebeginn ist 16.30 Uhr auf Sat.1 und im Streamingdienst Joyn.

Übertragung von "The Biggest Loser" 2021

In insgesamt 14 Folgen kämpfen sich die Kandidaten vom Abnehm-Camp auf der griechischen Insel Naxos bis ins große Finale. Die Übertragung der großen Auftaktfolge startet am 3. Januar 2021 um 16.30 Uhr, alle weiteren Folgen zeigen Sat.1 iúnd Joyn jeweils sonntags um 17.30 Uhr.

Folge verpasst? Von "The Biggest Loser" 2021 gibt es ganze Folgen als Wiederholung

Wer eine Ausstrahlung von "The Biggest Loser" verpasst, braucht deshalb micht gleich in Depressionen zu verfallen. Kein Problem! Auf sat1.de kann man alle Highlights der Sendungen auch nach der Ausstrahlung online anschauen. Außerdem gibt es dort die wichtigsten News. Man erfährt, wer raus ist und bekommt jede Menge Informationen zu den Kandidaten und deren Entwicklung.

Worum geht es bei der Abnehmshow "The Biggest Loser"?

Abnehmen – der Klassiker bei den guten Vorsätzen für das neue Jahr. Sat.1 bietet zum Jahresbeginn das perfekte Motivationsprogramm und zeigt die neue Staffel von "The Biggest Loser". 30 Kandidaten gehen in diesem Jahr an den Start, davon können sich 18 für das Abnehm-Camp qualifizieren. Unterstützt von Camp-Chefin Dr. Christine Theiss und den Coaches Petra Arvela und Ramin Abtin wollen alle Teilnehmer ein neues, gesünderes und vor allem leichteres Leben beginnen. In insgesamt 14 Folgen kämpfen sich die Kandidaten vom Abnehm-Camp auf der griechischen Insel Naxos bis ins große Finale. Die große Auftaktfolge startet um 16.30 Uhr, die weiteren Folgen zeigt Sat.1 jeweils sonntags um 17.30 Uhr.



„The Biggest Loser“ ist seit 2012 fester Bestandteil des Sat.1-Programmportfolios. Die vergangene Staffel erzielte Bestwerte von bis zu 13,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. Die Abnehm-Show wird produziert von Redseven Entertainment, einem Tochterunternehmen der Red Arrow Studios.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen