13:55 Uhr

"The Biggest Loser": Coach Mareike Spaleck schmeißt hin

Seit vier Jahren läuft die erfolgreiche Sat.1-Show "The Biggest Loser". Jetzt wirft Coach Mareike Spaleck das Handtuch. Die Gründe.

Jahrelang motivierte Mareike Spaleck die Kandidaten der Abnehm-Show "The Biggest Loser" und stand ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Als gutes Vorbild präsentierte sie den Kandidaten und den Zuschauern ihren wohlgeformten Körper - und vor allem, mit welchen Trainingsmethoden sie ihn erreicht hat.

Damit ist jetzt Schluss: Die Personal Trainerin verlässt die Show. "Ich war vier Jahre lang Coach bei 'The Biggest Loser', habe fantastische Kandidaten kennengelernt und sie auf ihrem Weg in ein neues Leben begleitet. Aber man soll aufhören, wenn es am schönsten ist", sagte die 32-Jährige der Bild.

"The Biggest Loser"-Coach Mareike Spaleck sucht neue berufliche Herausforderungen

Mareike Spaleck, die sich auf ihrer eigenen Website als "Personal Trainer, Ernährungscoach und Fitnessmodel" - früher auch mal als "Backfee" - bezeichnet, hat offenbar ein eigenes Ernährungskonzept entwickelt, das auf intuitivem Essen beruht. "Damit möchte ich die Menschen in Zukunft noch mehr begeistern", sagt sie. Ihre Zeit bei Sat.1 werde sie in guter Erinnerung behalten. Zu ihren Ex-Kollegen und den Kandidaten habe sie wichtige emotionale Beziehungen aufgebaut: "Ich durfte unglaublich viele Gänsehaut-Momente erleben und konnte mit einem Team zusammenarbeiten, das mit Herzblut bei der Sache ist."

Coach Mareike Spaleck von "The Biggest Loser" hat einen bewegten Lebenslauf

Der "The Biggest Loser"-Coach Mareike Spaleck ist gelernte Hotelfachfrau. Auf diesem Fachgebiet hat sie auch studiert: Tourismus-Management. Ihr Studium an der FH Worms hat sie finanziert, indem sie in einem Fitness-Studio jobbte und dabei ihre Leidenschaft fürs Fitness- und Krafttraining entdeckte. So ganz nebenbei erwarb sie ihre B-Lizenz als Fitness-Trainer. Mit ihrem heutigen Ehemann Siggi Spaleck entwickelte sie später das Konzept eines Personal Training Studios in Bensheim.

Durch kleinere Auftritte im Fernsehen wurde Sat.1 auf Mareike Spaleck aufmerksam und krönte ihre bisherige TV-Laufbahn: Coach bei der weltweit bekannten Abnehm-Show "The Biggest Loser". (AZ)

Themen Folgen