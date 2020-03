vor 16 Min.

"The Biggest Loser": Das Halbfinale heute am 22.3.20 mit Umstyling - Vorschau

"The Biggest Loser" 2020 läuft heute am 22.3.20 mit Folge 12 auf Sat.1. Hier die Vorschau zum Halbfinale.

Heute am 22.3.20 geht "The Biggest Loser" 2020 mit dem Halbfinale in die nächste Runde. Sechs Kandidaten sind noch dabei. Hier die Vorschau.

" The Biggest Loser" 2020 kommt heute am 22.3.20 mit Folge 12. Sechs Kandidaten haben noch die Chance auf den Sieg: Sascha, Abdi, Tülay, Anthony, Daniel und Petra. "Das Halbfinale wird definitiv kein Spaziergang", kündigte Christine Theiss vor der heutigen Sendung an. Wer schafft den Einzug ins Finale? Alle Infos lesen Sie hier in der Vorschau.

"The Biggest Loser" 2020, Folge 12 am 22.3.20: Heute steht das Halbfinale an - Vorschau

Nach elf Wochen fanden die "The Biggest Loser"-Wettkämpfe vergangene Woche zum letzten Mal im Camp auf Naxos statt. Jeder Kandidat erhielt zum emotionalen Abschied noch motivierende Worte von den Coaches. Petra hat sogar ein paar Tränen vergossen und bedankte sich bei den Kandidaten für die tolle Staffel. Doch heute im Halbfinale gibt es ein Wiedersehen: Nach einem Umstyling treten die Kandidaten erneut vor die Trainer und überraschen sie mit einem neuen Look.

"The Biggest Loser" 2020 heute am 22.3.20 - Challenge im Halbfinale startet an der Zugspitze

Wie bei vielen Kandidaten heißt es auch für Petra: "Nix mehr mit Übergröße". Bei einer Shopping-Tour waren sie und ihre Tochter sehr zufrieden mit ihrem neuen Outfit. "Ich bin so stolz auf meine Mama, dass sie sich getraut hat, so was anzuziehen", kommentierte ihre Tochter Nathalie die figurbetonte Kleidung ihrer Mutter. Heute im Halbfinale von "The Biggest Loser" 2020 um 17.30 Uhr bei Sat.1, werden die Verwandlungen aller Kandidaten gezeigt. Trotzdem stehen auch Challenges an: Auf der Zugspitze müssen die Halbfinalisten alles geben. (AZ)

