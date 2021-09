"The Biggest Loser – Family Power Couples": Übertragung im TV und Stream oder Wiederholung

"The Biggest Loser - Family Power Couples" läuft auf Sat.1. Hier lesen Sie alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream. Wo gibt es die Wiederholung?

" The Biggest Loser - Family Power Couples" ist das neue Spin-Off der Abnehm-Sendung "The Biggest Loser". Der Unterschied zum Original: Die Kandidaten treten nicht einzeln an, sondern als Duo. Laut Sat.1 bestehen die Duos aus jeweils einem Elternteil und Sohn oder Tochter. Ihre abgenommenen Punkte werden addiert, die Duos können also nur gemeinsam weiterkommen. Den Gewinnern winkt ein Preisgeld von 50.000 Euro. Hier in diesem Artikel finden Sie alle Infos rund um die Übertragung von "The Biggest Loser - Family Power Couples". Sind ganze Folgen auch als Wiederholung im TV zu sehen? Lesen Sie hier die Antwort.

"The Biggest Loser - Family Power Couples" 2021: Übertragung heute live im TV und Stream

Von "The Biggest Loser – Family Power Couples" laufen insgesamt sechs Folgen auf Sat.1. Seit dem Start am 30. August sind sie immer montags ab 20.15 Uhr im TV zu sehen.

Falls Sie keinen Fernseher haben oder "The Biggest Loser - Family Power Couples" lieber im Stream sehen möchten, gibt es zwei Möglichkeiten. Sat.1 zeigt seine Sendungen zeitgleich zur TV-Ausstrahlung nämlich bei dem Streaminganbieter Joyn. Das Original ist dort kostenlos streambar - sogar die älteren Staffeln. Auch das Spin-Off "The Biggest Loser - Teens" ist mit seinen insgesamt sechs Folgen auf Joyn zu sehen. Falls Sie die Abnehm-Show ohne Werbung sehen möchten, könnten Sie Joyn+ in Erwägung ziehen. Der erste Monat ist laut Anbieter kostenlos, danach wird ein monatlicher Betrag in Höhe von 6,99 Euro abgebucht.

Eine weitere Option ist die Internetseite von Sat.1. Dort werden Trailer zu neuen Folgen, Highlights bereits ausgestrahlter Folgen und Spezialfolgen gezeigt.

"The Biggest Loser - Family Power Couples" 2021 als Wiederholung im Stream und TV sehen?

Falls Sie eine Folge von "The Biggest Loser - Family Power Couples" verpasst haben, können Sie die oben genannten Optionen nutzen, um die Sendung als Wiederholung im Stream zu sehen. Ein Folge dauert meistens etwa 88 Minuten und obwohl zwischenzeitlich Werbung zu sehen ist, sind die Werbepausen bei der Übertragung im Stream deutlich kürzer als bei der Übertragung im Fernsehen. (AZ)