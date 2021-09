"The Biggest Loser - Family Power Couples": Sendetermine, Sendezeit, Infos

"The Biggest Loser - Family Power Couples" läuft auf Sat.1. Erfahren Sie hier in unserem Artikel alles über Sendetermine, Sendezeit und weitere Infos.

" The Biggest Loser - Family Power Couples" ist auf Sat.1 zu sehen. Es ist ein Spin-off von "The Biggest Loser": Anstatt im Alleingang, wie beim Original-Format, treten die Kandidaten diesmal in Duos an, mit dem Ziel, so viel wie möglich in der kurzen Zeit abzunehmen.

Insgesamt treten acht Paare an, die jeweils aus der selben Familie stammen: Ein Kind zwischen 15 und 26, sowie ein Elternteil. Innerhalb von fünf Wochen versuchen die Familien, ihr komplettes Leben umzukrempeln. Das Ganze findet auf der griechischen Insel Naxos statt.

Damit die acht Paare nicht die Motivation verlieren - was bei einem derart harten Training durchaus vorkommen kann - gibt es neben dem Gewichtsverlust auch noch einen finanziellen Ansporn: Das Gewinner-Team, welches innerhalb der fünf Wochen Zeitspanne am meisten Gewicht verloren hat, darf sich über eine Siegprämie von 50.000 Euro freuen.

Erfahren Sie hier in unserem Artikel, wann "The Biggest Loser - Family Power Couples" bei Sat.1 zu sehen ist. Hier gibt es alle Infos - darunter die Sendetermine und die Sendezeit zu Staffel 1.

"The Biggest Loser - Family Power Couples": Wann war der Start?

"The Biggest Loser - Family Power Couples" startete am 30. August 2021. Seitdem laufen die Sendungen in wöchentlichem Rhythmus immer montags um 20.15 Uhr.

"The Biggest Loser - Family Power Couples": Sendetermine und Sendezeit

Hier finden Sie alle Sendetermine noch einmal in der Übersicht:

Folge Sendetermin Sendezeit Sender 1 Montag, 30.08.2021 20.15 Uhr Sat.1 2 Montag, 06.09.2021 20.15 Uhr Sat.1 3 Montag, 13.09.2021 20.15 Uhr Sat.1 4 Montag, 20.09.2021 20.15 Uhr Sat.1 5 Montag, 27.09.2021 20.15 Uhr Sat.1 6 Montag, 04.10.2021 20.15 Uhr Sat.1

"The Biggest Loser - Family Power Couples": Das sind die Coaches

Wie auch bei den anderen "The Biggest Loser"-Sendungen ist ein Experten-Team mit dabei, das die Kandidaten zu einem gesünderen Leben und Lebensstil ermutigen soll. Ex-Kickbox-Weltmeisterin Dr. Christine Theiss, Fitness-Experte Ramin Abtin, Mental-Coach Hassina Bahlol-Schröer sowie Arzt und Ernährungsexperte Dr. Christian Westerkamp unterstützten die diesjährigen Kandidaten bei ihrem Kampf gegen die überflüssigen Kilos.

Kandidaten von "The Biggest Loser - Family Power Couples": Wer ist dabei?

Wer sind die "Family Power Couples" bei "The Biggest Loser"? Hier die Kandidaten in der Übersicht:

Andie & Shaliek

Andrea & Jan

Angelika & Marcel

Birgit & Fabienne

Dirk & Wobke

Natalja & Jessica

Melina & Steffi

Lucas & Manni

"The Biggest Loser - Family Power Couples": Übertragung im TV und Stream

Wenn Sie "The Biggest Loser - Family Power Couples" ansehen möchten, haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Sie können die Sendung sowohl Live im TV, als auch im Live-Stream auf Joyn verfolgen. Zudem können Sie die Folgen nach der TV-Ausstrahlung als Wiederholung beim Streamingdienst abrufen. (AZ)

