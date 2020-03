"The Biggest Loser", Folge 11 am 15.3.20: Wer schafft heute den Einzug ins Halbfinale?

vor 1 Min.

" The Biggest Loser" 2020 läuft heute am 15.3.20 mit Folge 11. Noch acht Camp-Kandidaten und zwei Online-Kandidaten kämpfen im Viertelfinale um den Einzug ins Halbfinale. Alles zur heutigen Sendung lesen Sie hier in unserer Vorschau.

"The Biggest Loser" 2020, Folge 11: Heute stehen zwei Challenges an - Vorschau

Die letzte Woche im "The Biggest Loser"-Camp auf Naxos bricht an: Für die verbleibenden acht Camp-Kandidaten und zwei Online-Kandidaten steht heute im Viertelfinale eine ganz besondere Herausforderung an: Die Kandidaten müssen nicht wie üblich eine, sondern gleich zwei Challenges meistern. Wer beweist genügend Durchhaltevermögen und schafft den Einzug ins Halbfinale?

Challenges von "The Biggest Loser" 2020 finden am 15.3.20 im Stadion statt

Die beiden Challenges, die die Kandidaten von "The Biggest Loser" heute bewältigen müssen, finden an einem ganz besonderen Ort statt. Im Stadion von Naxos müssen die Kandidaten unter Beweis stellen, wie fit sie in den vergangenen Wochen geworden sind. Neben der Aussicht auf ein gesünderes Leben wird den Kandidaten ein zusätzlicher Ansporn gegeben: Als Motivation winken dem diesjährigen Sieger von "The Biggest Loser" 2020 50.000 Euro Preisgeld.

Die nächste Folge von "The Biggest Loser" 2020 sehen Sie heute Abend, um 17.30 Uhr bei Sat.1. (AZ)

