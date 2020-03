12:37 Uhr

"The Biggest Loser": Folge 9 heute am 1.3.20 mit Duell-Modus

"The Biggest Loser": Heute in Folge 9 am 01.03.2020 müssen die Kandidaten in Duellen gegeneinander antreten. Hier die Vorschau.

"The Biggest Loser" kommt heute am 1.03.20 mit Folge 9 auf Sat.1. In dieser Woche werden die ehemaligen Partner zu Gegnern. Hier die Vorschau.

" The Biggest Loser" 2020 läuft heute am 1.3.20 mit Folge 9. Die Kandidaten haben bereits einige Kilos weniger auf der Waage, doch der Kampf ist noch nicht vorbei. Im Paar-Modus vergangene Woche mussten die Kandidaten alles geben, um im Team weiterzukommen. Nun wendet sich das Blatt: Die ehemaligen Partner werden in Folge 9 im Duell gegeneinander antreten. Mehr dazu lesen Sie hier in der Vorschau.

"The Biggest Loser", Vorschau auf Folge 9: Tabea freut sich auf Duell-Modus

Die drastische Modus-Änderung trifft die Kandidaten hart, denn viele waren mit ihren Teams sehr zufrieden und freuten sich auf die Zusammenarbeit. Zwei Kandidatinnen schmunzelten aber über die Duelle: Tabea und Sarah taten sich vergangene Woche schwer, Teamwork zu zeigen, und können nun beweisen, wer tatsächlich das schwächere Glied ist.

Vor allem Tabea ließ in der 8. Folge ihrem Frust an der Situation freien Lauf. Am Ende lief es für die beiden allerdings gar nicht so schlecht: Mit einem Gewichtsverlust von insgesamt 2,97 Prozent schafften sie es auf dem vierten Platz in die nächste Runde. Am besten schnitten Swaantje und Sascha ab - sie konnten gemeinsam 4,09 Prozent abnehmen.

"The Biggest Loser", Folge 9 heute am 1.3.20 mit Duell-Modus

Celina und Claudia mussten vergangene Woche die Show verlassen. Das machte vor allem Kandidatin Tülay zu schaffen, die während der Staffel eine enge Freundschaft zu Celina aufgebaut hatte. Sie muss diese Woche nun gegen Anthony antreten. Wer von den beiden das Duell für sich entscheiden kann, sehen Sie heute in Folge 9 von "The Biggest Loser" 2020 um 17.30 Uhr bei Sat.1. (AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen