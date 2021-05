Start, Sendetermine, Sendzeit und Infos von The Biggest Loser - Power Couples

Im Spätsommer 2021 soll "The Biggest Loser - Power Couples" bei Sat.1 an den Start gehen. Erfahren Sie hier in unserem Artikel alles über Start, Sendetermine, Sendezeit und weitere Infos.

" The Biggest Loser" startet in diesem Jahr mit dem neuen Spin-Off "The Biggest Loser - Power Couples" bei Sat.1. Anstatt alleine, wie es bei der normalen TV-Show der Fall ist, sind es diesmal Duos, deren Ziel es ist, so viel wie möglich in kurzer Zeit abzunehmen. Acht Paare - jeweils aus derselben Familie stammend, es handelt sich nämlich um Kind zwischen 15 und 26 Jahren plus Elternteil - treten gegeneinander an. Innerhalb von fünf Wochen versuchen die Familien ihr komplettes Leben umzukrempeln. Auf der griechischen Insel Naxos wird das Spektakel stattfinden.

Wie auch bei den anderen "The Biggest Loser"-Sendungen ist ein Experten-Team mit dabei, das die Kandidaten zu einem gesünderen Leben und Lebensstil hin ermutigen soll. Ex-Kickbox-Weltmeisterin Dr. Christine Theiss, Fitness-Experte Ramin Abtin, Mental-Coach Hassina Bahlol-Schröer und Arzt und Ernährungsexperte Dr. Christian Westerkamp stehen den Power Couples mit Rat und Tat und der nötigen Portion Ansporn zur Seite.

Damit die acht Paare nicht die Motivation verlieren - bei dem harten Training, das sie durchlaufen, kann das nämlich durchaus mal vorkommen - gibt es neben dem Gewichtsverlust auch noch einen finanziellen Ansporn: Das Gewinner-Team - das Duo, das innerhalb der fünf Wochen Zeitspanne am meisten Gewicht verloren hat - von "The Biggest Loser - Power Couples" darf sich über eine Siegprämie von 50.000 Euro freuen.

Erfahren Sie hier in unserem Artikel, wann "The Biggest Loser - Power Couples" bei Sat.1 an den Start gehen wird und wann sie die einzelnen Folgen im Fernsehen anschauen können.

"The Biggest Loser - Power Couples" - Start

Das genaue Startdatum von "The Biggest Loser - Power Couples" ist wurde noch nicht bekannt gegeben. Der Sender Sat.1 hat die Ausstrahlung der Sendung jedoch für den Spätsommer 2021 vorgesehen. Sobald es genauere Informationen zum Start gibt, erfahren Sie sie hier bei uns.

"The Biggest Loser - Power Couples" - Sendetermine und Sendezeit

Auch die Sendetermine und Sendezeit von "The Biggest Loser - Power Couples" stehen noch aus. Wir halten Sie auf dem Laufenden und aktualisieren die Termine sobald es genauere Informationen gibt.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.