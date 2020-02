vor 7 Min.

"The Biggest Loser" gestern am 16.2.20: Folge 7 - Wer ist raus?

"The Biggest Loser": Gestern am 16.2.2020 lief Folge 7. Lesen Sie hier den Nachbericht.

"The Biggest Loser": In Folge 7 am 16.2.2020 stand die große Burpee-Challenge an. Mehr dazu hier im Nachbericht.

" The Biggest Loser" 2020 kam gestern am 16.2.2020 mit Folge 7 und das heißt: Halbzeit. Das nehmen die Trainer zum Anlass die Erfolge der Kandidaten hervorzuheben, aber auch neue Ziele zu setzen. In der neuen Woche müssen sich die Kandidaten einer der härtesten Aufgaben bei "The Biggest Loser" stellen. Mehr dazu lesen Sie im Nachbericht.

"The Biggest Loser" gestern am 16.2.2020 mit Burpee-Challenge - Nachbericht Folge 7

Gestern mussten die Kandidaten erneut Stärke beweisen, denn die Challenge lautete: 999 Burpees pro Team und das in den Bergen von Naxos - egal in welcher Zeit und egal wie oft ein Kandidat dran ist. Die Challenge gilt als Klassiker bei "The Biggest Loser", ist aber auch eine der schwierigsten Aufgaben der Sendung. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass die Kandidaten an ihre Grenzen gerieten. "Ich war wütend, traurig, frustriert - alles in einem", sagt Gerry in Folge 7.

Auch Tabea ist am Ende ihrer Kräfte - sogar der Camp-Arzt muss eingreifen. Es steht zur Debatte ob sie vielleicht krankgeschrieben werden soll. Trotz aller Strapazen und Frustration zeigt sich Kandidatin Sigi ehrgeizig: "Aufhören ist keine Option", sagte die Kandidatin. Beim Wiegen vergangene Woche brachte sie 1,8 Kilo weniger auf die Waage. Trotzdem schaffte es Sigi nicht in die nächste Runde und musste das Camp gestern verlassen.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen