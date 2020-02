vor 1 Min.

"The Biggest Loser" heute am 16.2.2020: Sendetermine, Coaches, Kandidaten, Übertragung

"Secret Team"-Coach Dominic Harrison. Infos zu "The Biggest Loser" 2020 heute am 16.2.2020: Start, Sendetermine, Coaches, Übertragung im TV und Stream.

"The Biggest Loser" kommt heute mit Folge 7. Infos zu Übertragung, Coaches, Kandidaten, Sendeterminen und "Secret Team": hier.

" The Biggest Loser" 2020 geht heute am 16.2.20 mit Folge 7 weiter. Auch diese Woche wartet eine knallharte Challenge. Hier die Vorschau: "The Biggest Loser" 2020 heute am 16.2.20: 999 Burpees in Folge 7.

Mit intensivem Training und einer radikalen Ernährungsumstellung versuchen die stark übergewichtigen Kandidaten in ein neues, gesünderes Leben zu starten. Wer am meisten Pfunde verliert, darf sich auf ein Preisgeld von 50.000 Euro freuen. Alle Infos zu den Sendeterminen, Coaches, Kandidaten und der Übertragung im TV und Stream erhalten Sie hier.

"The Biggest Loser" heute am 16.2.2020 live im TV: Start und Sendetermine im Überblick

Die Sendung ist am Sonntag, 5. Januar 2020, um 16.30 Uhr auf Sat.1 gestartet. Alle weiteren Folgen laufen sonntags zur gewohnten Sendezeit um 17.30 Uhr.

Mehr Infos: "The Biggest Loser" 2020: Die Sendetermine von Staffel 11.

"The Biggest Loser" 2020: Das sind die Coaches

In "The Biggest Loser" 2020 gibt es einige Veränderungen: Nicht nur der Ort des Trainigs-Camps wurde von Andalusien auf die griechische Insel Naxos verlegt, auch das Coaching-Team erhielt Zuwachs. Neben Camp-Chefin Christine Theiss und Trainer-Urgestein Ramin Abtin ist bei "The Biggest Loser" diesmal auch eine neue Trainerin dabei. Die ehemalige Werder-Bremen-Fußballerin Petra Arvela unterstützt die Kandidaten in diesem Jahr bei ihrem Abnehm-Kampf.

Außerdem gibt es noch ein "Secret Team" mit sechs Kandidaten, die den eigentlichen Teilnehmern den Einzug ins Halbfinale streitig machen können. Es hat eigene Coaches: die Fitness-Influencer Sarah Harrison und Dominic Harrison.

Mehr Infos: The Biggest Loser 2020: Das sind die Coaches.

Kandidaten bei "The Biggest Loser"

In Griechenland gilt es für die insgesamt 18 stark übergewichtigen Kandidaten, ihrem inneren Schweinehund den Kampf anzusagen und ihr Leben von Grund auf umzukrempeln. Bereits vorab mussten die Kandidaten bei einem harten Auswahlverfahren ihren Willen unter Beweis stellen und sich ihren Platz im Camp erkämpfen. Sechs Kandidaten kämpfen zudem im "Secret Team" um einen der vier Plätze im Halbfinale.

"The Biggest Loser" 2020 auf Sat.1: Live-Übertragung im TV und Stream

Alle Folgen von "The Biggest Loser" laufen live im TV bei Sat.1 und Stream, können aber auch über die kostenlose Streamingplattform Joyn abgerufen werden. Diese benötigt keine Registrierung und ist kostenfrei verfügbar.

Mehr Infos: Übertragung: The Biggest Loser 2020 live im TV und Stream

Die News zu "The Biggest Loser" 2020 im Blog

Die Neuigkeiten rund um die Sendung lesen Sie in diesem News-Blog: News zu The Biggest Loser 2020.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. "

Themen folgen