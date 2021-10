"The Billion Dollar Code" - Wer hat Google Earth erfunden? Alle Infos zur Netflix-Serie

"The Billion Dollar Code": Zwei Computer-Experten behaupten, Google Earth sei in Wahrheit ihre Erfindung. Infos über Netflix-Start, Handlung, Schauspieler: hier.

Netflix selbst spricht von seinem "Serien-Highlight des Herbstes": Demnächst startet die Minisere "The Billion Dollar Code". Wann genau? Worum geht es? Welche Schauspieler gehören zum Cast? Hier gibt es alle Infos. Zur ersten Einstimmung finden Sie am Schluss den offiziellen Trailer.

"The Billion Dollar Code": Wann ist der Start bei Netflix?

Der Streamingdienst hat den Start der Serie für den Donnerstag, 7. Oktober 2021, angekündigt. Schon vorab läuft "The Billion Dollar Code" beim Zurich Film Festival.

Für einen Pauschalbetrag kann man Netflix auf seinem Smartphone, Tablet, Smart-TV, Laptop oder Streaming-Gerät nutzen. Das "Basis-Abo" kostet 7,99 Euro. Nutzern stehen die Inhalte hier allerdings nur in normaler Auflösung und auf lediglich einem Gerät zur Verfügung.

Das "Standard-Abo" kostet 12,99 Euro. Es ermöglicht Streaming in Full-HD-Qualität auf bis zu zwei Geräten. Das "Premium-Abo", mit dem sich auch 4k-Inhalte wiedergeben lassen, liegt bei 17,99 Euro. Das Paket lässt auf bis zu vier Geräten synchron nutzen.

Handlung: Worum geht es bei "The Billion Dollar Code"?

Die Miniserie beruht auf wahren Begebenheiten. Es geht um zwei deutsche IT-Experten, die vor einem US-Gericht gegen einen scheinbar übermächtigen Gegner vorgehen, nämlich keinen Geringeren als den Internet-Giganten Google. Sie lassen nichts unversucht, um zum Erfinder des Google-Earth-Algorithmus erklärt zu werden. Die Serie führt uns in die Hacker-Szene im 1990er-Berlin kurz nach der Wende. Sie erzählt von freundschaftlichem Zusammenhalt, von loyalem Verhalten und von der Frage nach Gerechtigkeit zwischen David und Goliath im Zeitalter der Digitalisierung. Die beiden Männer wollen den Richtern beweisen, dass das milliardenschwere Prinzip von Google Earth auf exakt ihrem eigenen Algorithmus beruht.

Die FBW Deutsche Film- und Medienbewertung zog für "The Billion Dollar Code" die Traumnote: Sie vergab das Prädikat "Besonders wertvoll". In der Urteilsbegründung heißt es: "Eine komplexe, spannend erzählte und vor allem wahre Geschichte mit einem großartigen aufeinander abgestimmten Ensemble.'The Billion Dollar Code' ist perfektes Erzählkino in Serienform."

Lesen Sie dazu auch

"The Billion Dollar Code" bei Netflix: Die Folgen der Serie

Die Miniserie hat vier Folgen. Titel der einzelnen Episoden hat Netflix bisher nicht veröffentlicht. Sobald das geschieht, reichen wir sie Ihnen hier nach.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "The Billion Dollar Code"?

Mark Waschke

Misel Maticevic

Lavinia Wilson

Leonard Scheicher

Marius Ahrendt

Seumas F. Sargent

Lukas Loughran

Produziert wurde die Serie von Kundschafter Filmproduktion und Sunny Side up Films nach einer Idee und mit einem Drehbuch von Oliver Ziegenbalg ("25 km/h", "Frau Müller muss weg!", "Friendship!")

Regie: Robert Thalheim ("TKKG", "Kundschafter des Friedens", "Am Ende kommen Touristen").

Produzenten: Andreas Banz ("Eltern", "TKKG", "Kundschafter des Friedens"), Robert Thalheim und Oliver Ziegenbalg.

"The Billion Dollar Code": Der Trailer zur Netflix-Serie