vor 17 Min.

"The Blacklist, Staffel 7": Start, Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer

"The Blacklist, Staffel 7": Start, Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer. James Spader spielt Raymond ‚Red‘ Reddington.

"The Blacklist": Staffel 7 geht bei Netflix früher als geplant an den Start. Das Datum, die Handlung, die Titel der Folgen und die Besetzung finden Sie hier. Außerdem bieten wir Ihnen einen Trailer an.

Von Claus Holscher

Gute Nachricht für alle Fans von "The Blacklist": Netflix hat den Start von Staffel 7 um ein halbes Jahr vorgezogen. Wir informieren Sie hier über den genauen Termin, die Schauspieler im Cast, die Handlung und die Folgen. Zum Schluss finden Sie einen Trailer.

"The Blacklist, Staffel 7": Wann ist der Start bei Netflix?

Netflix hat den Start der Serie für Montag, 15. Juni 2020, angekündigt. Der Streaming-Dienst kann laut Anbieter 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro.

Handlung: Worum geht es bei "The Blacklist, Staffel 7"?

In der Krimi-Serie "The Blacklist" steht der Ex-Agent Raymond „Red“ Reddington im Mittelpunkt. Er gehört zu den meistgesuchten Schwerverbrechern der Welt. Red arbeitete früher für den militärischen Geheimdienst und ist desertiert. Jetzt betätigt er sich als eine Art Dealmaker für Verbrecher. Im Auftrag von Kriminellen fädelt er neue Geschäftsmöglichkeiten ein. Er trägt allerdings auf beiden Schultern: Gleichzeitig ist Red Undercover-Agent für das FBI.

Staffel 6 endete mit einem Cliffhanger, der unter anderem die folgenden Fragen im Raum stehen ließ:

Was plant Katarina mit Red? War er zu unvorsichtig?

Wird Katarina den Kontakt zu Liz suchen? Hat sie ihre Tochter die ganze Zeit heimlich beobachtet?

suchen? Hat sie ihre Tochter die ganze Zeit heimlich beobachtet? Wer ist Red eigentlich in Wirklichkeit?

All das wird wohl erst die Staffel 7 enthüllen. Die Serienmacher Jon Bokenkamp und John Eisendrath haben vorab verraten, dass sie das Wohlergehen von Liz und ihrer Tochter im Auge haben werden. Und: Red ist natürlich nicht tot!

"The Blacklist, Staffel 7" bei Netflix: Die Folgen

Netflix veröffentlicht Staffel 7 früher als geplant - ein kleiner Wermutstropfen ist allerdings dabei: Wegen der Corona-Pandemie konnten nur 19 der geplanten 22 Folgen produziert werden. Das Staffel-Finale sieht also nicht so aus, wie die Macher das ursprünglich geplant hatten. Sie haben allerdings eine kreative Lösung gefunden - Episode 19 läuft mit animierten Szenen im Graphic-Novel-Stil. Den Text haben die Hauptdarsteller aus dem Home Office eingesprochen.

Folge 1: Louis T. Steinhil

Folge 2: Louis T. Steinhil : Conclusion

Folge 3: Les Fleurs du Mal

Folge 4: Kuwait

Folge 5: Norman Devane

Folge 6: Dr. Lewis Powell

Folge 7: Hannah Hayes

Folge 8: The Hawaladar

Folge 9: Orion Relocation Services

Folge 10: Katarina Rostova

Folge 11: Victoria Fenberg

Folge 12 : Cornelius Ruck

Folge 13: Newton Purcell

Folge 14: Twamie Ullulaq

Folge 15: Gordon Kemp

Folge 17: Brothers

Folge 18: Roy Cain

Folge 19: The Kazanjian Brothers

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "The Blacklist, Staffel 7"

James Spader als Raymond ‚Red‘ Reddington

als Raymond ‚Red‘ Reddington Megan Boone als Liz Keen

als Keen Diego Klattenhoff als Donald Ressler

Harry Lennix als Harold Cooper

als Harold Cooper Laila Robins als Katarina Rostova

Ryan Eggold (Tom Keen) und Mozhan Marnò (Samar Navabi) sind in Staffel 7 nicht mehr dabei. (AZ)

"The Blacklist, Staffel 7": Der Trailer zur Netflix-Serie

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen