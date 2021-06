Staffel 8 von "The Blacklist": Das ist zu Start, Handlung und Schauspieler bekannt

Staffel 8 von "The Blacklist" soll 2021 erscheinen. Das ist bereits zu den neuen Folgen der Netflix-Serie bekannt.

"The Blacklist" wird mit Staffel 8 fortgesetzt. Was ist über den Start, die Handlung und über die Darsteller im Cast bereits bekannt? Hier erfahren Sie es.

"The Blacklist", Staffel 8: Wann ist der Start bei Netflix?

Den exakten Start-Termin der Staffel 8 von "The Blacklist" hat Netflix noch nicht veröffentlicht - Insider gehen davon aus, dass die neuen Folgen aber wohl noch im Sommer 2021 erscheinen werden.

Handlung: Worum geht es bei "The Blacklist", Staffel 8?

Die Staffel 7 ist erst vor kurzem bei Netflix erschienen. Über den Inhalt von Staffel 8 gibt es bisher nur ziemlich vage Spekulationen. Da die gesamten Dreharbeiten unter Corona-Bedingungen laufen, ist das Improvisationstalent der Macher gefragt. Plötzliche Änderungen im Plan können die Vorhersagen selbst der begabtesten Auguren schnell zu Makulatur werden lassen. Den genialen Ausweg, das Finale von Staffel 7 mit animierten Sequenzen zu zeigen, wird man wohl nicht für eine komplette neue Staffel durchhalten können.

"The Blacklist" gehört zu den Highlights der Unterhaltung per Thriller - es gibt haufenweise clever gestrickte Stories und Geheimnisse. Die vorherige Staffel brachte wieder mal eine Menge offener Fragen. Immerhin wissen wir jetzt mehr über den Hintergrund der Hauptfigur Liz. Was hat das Schicksal mit Liz und Red vor? Insider vermuten, dass die Staffel sich hauptsächlich mit diesem Teil der Storyline befassen wird.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "The Blacklist", Staffel 8?

Allgemein wird vermutet, dass "The Blacklist" mit James Spader als Red in die Staffel 8 geht, obwohl sein gegenwärtiger Vertrag nur bis Staffel 7 lief. Auch die restliche Crew um Megan Boone als Liz, Diego Klattenhoff als Donald Ressler, Harry Lennix als Harold Cooper und Laila Robbins als Katarina Rostova dürfte wieder zu sehen sein.

"The Blacklist": Hier kommt ein Trailer zur Netflix-Serie

Einen Trailer zu Staffel 8 gibt es noch nicht. Wir liefern Ihnen aber gern einen zur Staffel 7.

