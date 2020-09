14:14 Uhr

"The Boys", Staffel 2 (Amazon): Start in Kürze - neuer Trailer, Folgen, Handlung, Besetzung

"The Boys" wird Anfang September mit Staffel 2 bei Amazon Prime Video an den Start gehen. Alle Infos zu den Folgen und der Handlung bekommen Sie hier. Außerdem stellen wir Ihnen die Schauspieler und den Trailer der Serie vor.

Von Monique Neubauer

Die 2. Staffel von "The Boys" wird im September auf Amazon Prime Video zu sehen sein. Alles zur blutigen Superhelden-Serie erfahren Sie hier: Start, Folgen, Handlung, Besetzung und Trailer.

"The Boys", Staffel 2 : Der Start-Termin

"The Boys" kehrt am 4. September mit der zweiten Staffel auf Amazon Prime Video zurück.

Folgen von "The Boys", Staffel 2

Insgesamt acht Episoden wird die Amazon-Original-Serie haben. Die ersten drei Folgen sind ab dem 4. September in der englischen Originalversion sowie der deutschen Synchronfassung verfügbar. Danach folgt bis zum 9. Oktober immer freitags eine weitere Rolle.

"The Boys": Die Handlung der 2. Staffel

"The Boys" sind mal wieder auf der Flucht vor dem Gesetz, werden von den Superhelden ("Supes") gejagt und sind verzweifelt bemüht, sich neu zu formieren, um zum Gegenschlag gegen Vought auszuholen. Hughie, Mother‘s Milk, Frenchie und Kimiko sind jedoch untergetaucht. Butcher ist verschwunden. Starlight muss ihren Platz in "The Seven" finden, während Homelander sich zum Ziel setzt, die vollständige Kontrolle zu übernehmen.

Bedroht wird seine Machtposition jedoch durch die Aufnahme einer neuen Superheldin: Stormfront kennt sich mit Social Media aus und verfolgt einen ganz anderen Weg. Als wäre das nicht genug, taucht mit einer Gruppe Superschurken eine neue Bedrohung für "The Boys" auf.

Besetzung im Cast: Die Schauspieler von "The Boys", Staffel 2

Rolle Schauspieler Hughie Jack Quaid Mother‘s Milk Laz Alonso Frenchie Tomer Capon Kimiko Karen Fukuhara Butcher Karl Urban Starlight Erin Moriarty Homelander Antony Starr Stormfront Aya Cash

Trailer zu "The Boys", Staffel 2

Sie wollen "The Boys" jetzt schon bei ihrer neuen Mission sehen? Hier gibt es einen Trailer zur Serie:

