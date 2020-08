16:49 Uhr

"The Boys", Staffel 3 (Amazon Prime Video): Start, Besetzung, Handlung - das ist bekannt

Staffel 3 von "The Boys" wird auf Amazon Prime Video zu sehen sein. Start, Folgen, Besetzung und Handlung - das ist bisher bekannt.

Von Elisa Jebelean

"The Boys" wird mit Staffel 3 im Stream auf Amazon Prime Video verfügbar sein – der genaue Start steht noch nicht fest. Sicher ist jedoch: Der Cast von "The Boys" wird einen bekannten Neuling willkommen heißen. Die blutige Superheldenserie basiert auf dem Besteller von Garth Ennis und Darick Robertson. Eric Kripke (bekannt von "Supernatural") produziert die Show.

Handlung, Folgen, Schauspieler im Cast und Trailer - lesen Sie hier alle Infos zur Serie auf Amazon Prime Video.

"The Boys", Staffel 3 im Stream: Start auf Amazon Prime Video

Amazon hat noch keinen Start-Termin für Staffel 3 von "The Boys" bekanntgegeben. Sobald dieser feststeht, werden Sie hier informiert. Um die neue Staffel anzusehen ist eine Prime-Mitgliedschaft für 69 Euro im Jahr erforderlich. Als nicht Prime-Kunde fallen monatlich 7,99 Euro für Amazon Prime Video an. Staffel 2 beginnt in wenigen Tagen auf Amazon Prime. Mehr dazu lesen Sie hier: "The Boys", Staffel 2 (Amazon): Neuer Trailer, Start, Folgen, Handlung, Besetzung.

"The Boys": Das ist die Handlung

Zur Handlung von Staffel 3 ist noch wenig bekannt. Sicher ist allerdings, dass Soldier Boy, der "original Superhero", eine große Rolle spielen wird - auf welcher Seite, wird sich noch zeigen. Soldier Boy kämpfte im zweiten Weltkrieg und wurde dadurch schnell zum Star. In Staffel 2 müssen die "Boys" weiterhin vor dem Gesetz flüchten - während Butcher noch immer verschwunden ist. Er hat allerdings guten Grund dazu, am Ende von Staffel 1 eröffnete ihm Homelander eine schockierende Neuigkeit. Dieser versucht nun die vollständige Kontrolle über Vought und "The Seven" zu übernehmen. Der Neuzugang Stormfront macht ihm aber ein Strich durch die Rechnung.

"The Boys", Staffel 3: Was ist zu den Folgen bekannt?

Die Titel und auch die Anzahl der Folgen von Staffel 3 sind noch nicht bekannt. Staffel 1 und zwei haben jeweils acht Folgen, es ist zu erwarten, dass auch Staffel 3 ähnlich viele Folgen haben wird. Die einzelnen Episoden dauern etwa 60 Minuten.

Schauspieler im Cast: Besetzung von "The Boys"

"Supernatural"-Star Jensen Ackles wird der Superheld Soldier Boy in der Amazon Original Serie. Auf seinem Instagram-Account gibt es einen kleinen Teaser.Showrunner Eric Kripke freut sich darauf, wieder mit dem Schauspieler am Set sein zu können.

Hier finden Sie eine Auswahl des Hauptcasts im Überblick:

Rolle Schauspieler Hughie Jack Quaid Mother‘s Milk Laz Alonso Frenchie Tomer Capon Kimiko Karen Fukuhara Butcher Karl Urban Starlight Erin Moriarty Homelander Antony Starr Stormfront Aya Cash A-Train Jessie Usher The Deep Chace Crawford Madelyn Stillwell Elisabeth Shue Queen Maeve Dominique McElligott Soldier Boy Jensen Ackles

Claudia Doumit, Goran Visnijc, Malcolm Barrett, Colby Minifie, Shantel VanSanten, Cameron Crovetti, PJ Byrne, Laila Robbins und Giancarlo Esposito werden ebenfalls in Staffel 3 zu sehen sein.

Noch kein Trailer zu "The Boys", Staffel 3

Einen Trailer zu Staffel 3 gibt es noch nicht. Die Wartezeit können Sie sich hier mit einem Trailer zu Staffel 2 verkürzen.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

(AZ)

Themen folgen