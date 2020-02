10:07 Uhr

"The Break", Staffel 2: Start Ende Februar, Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer

Ende Februar ist Staffel 2 von "The Brek" auf Netflix verfügbar: Wann ist der Start? Wie viele Folgen hat die Serie? Was ist die Handlung? Welche Schauspieler spielen mit? Hier die Infos und der Trailer.

Ab Ende Februar ist die zweite Staffel der belgischen Krimi-Serie "The Break" auf Netflix verfügbar. Aber worum geht es in der Serie? Wann ist der genaue Start? Und wie viele Folgen gibt es? Das alles lesen Sie in der Übersicht. Auch den Trailer finden Sie hier.

"The Break": Wann ist der Start "The Break" Staffel 2 auf Netflix?

Am 29. Februar ist Staffel 2 von "The Break" auf Netflix abrufbar. Der Streaming-Dienst kann 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro.

Das ist die Handlung von "The Break"

Kommissar Peeters kehrt nach einem schweren Verlust in seine ruhige Heimatstadt zurück und wird dort in einen Mordfall verwickelt, der bittere Geheimnisse zutage bringt. Gemeinsam mit seiner Tochter Camille zieht er in ein geräumiges Haus in Heiderfeld, einer Kleinstadt in den belgischen Ardennen.

Als der afrikanische Fußballer Driss Assani tot aus dem nahe gelegenen Fluss geborgen wird, glaubt man zunächst an einen Selbstmord, der Polizeichef will keine weiteren Ermittlungen aufnehmen. Doch Peeters glaubt nicht an einen Suizid. Er ermittelt gemeinsam mit dem jungen Kollegen Sébastian Drummer und stößt bald auf ein düsteres Gespinst aus Lügen und Obsessionen.

Als seine Tochter Camille in Gefahr gerät, verliert Yoann Peeters die Kontrolle über seine Medikamentensucht und beginnt sich und andere zu gefährden.

Cast und Besetzung: Das sind die Schauspieler von "The Break"

Das sind die Schauspieler der belgischen Serie "The Break":

Yoann Blanc : Yoann Peeters

: Guillaume Kerbusch: Sébastian Drummer

Anne Coesens: Inès Buisson

Jasmina Douieb: Psychiaterin

Tom Audenaert : René Verselt

: René Verselt Sam Louwyck: Ronald Vermeiren

Catherine Salée: Brigitte Fischer

Lara Hubinont: Marjorie

Jérémy Zagba: Driss Assani

Sophie Breyer: Camille Peeters

Staffel 2 von "The Break": Folgen und Trailer

Staffel 2 von "The Break" hat schon wie die erste Staffel zehn Folgen, diese kann bereits auf Netflix angeschaut werden. Leider gibt es keinen Trailer auf deutsch. Unten ist ein Trailer mit englischen Untertiteln angehängt.

