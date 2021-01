16:30 Uhr

The Crew: Netflix-Start, Handlung, Folgen, Schauspieler, Trailer

"The Crew": Die Comedyserie geht demnächst bei Netflix an den Start. An welchem Datum? Worum dreht sich die Handlung der Folgen? Welche Darsteller gehören zur Besetzung? Hier erfahren Sie es. Am Schluss finden Sie einen Trailer.

Von Claus Holscher

Der Streaming-Ambieter Netflix geht in Kürze mit einer Motorsport-Serie an den Start: "The Crew". Wann genau? Welche Handlung zieht sich durch die Folgen? Welche Schauspieler gehören zum Cast? Möchten Sie einen Trailer sehen? Das alles gibt es hier.

"The Crew": Wann ist der Start bei Netflix?

Netflix hat den Start des Films für Montag, 15. Februar 2021, angekündigt.

Für einen Pauschalbetrag kann man Netflix auf seinem Smartphone, Tablet, Smart-TV, Laptop oder Streaming-Gerät nutzen. Der Anbieter hat kürzlich eine Preiserhöhung bekanntgegeben - Ausnahme: Das Basis-Abo bleibt unangetastet und kostet weiterhin 7,99 Euro. Nutzern stehen die Inhalte hier allerdings nur in Standardqualität und nur auf einem Gerät zur Verfügung.

Die anderen beiden Abo-Pakete werden dafür um jeweils ein bis zwei Euro teurer. Das Standard-Abo kostet demnach künftig 12,99 Euro statt bisher 11,99 Euro. Es ermöglicht Streaming in Full-HD-Qualität auf bis zu zwei Geräten. Das Premium-Abo, mit dem sich auch 4k-Inhalte wiedergeben lassen, verteuert sich auf 17,99 Euro. Bisher lag der Preis bei 15,99 Euro pro Monat. Das Paket kann auf bis zu vier Geräten parallel genutzt werden.

Handlung: Worum geht es bei "The Crew"?

In "The Crew" spielt Kevin James den Teamchef des fiktiven NASCAR-Rennstalls Bobby Spencer Racing. Als sich der Eigentümer des Rennstalls zurückzieht, übernimmt dessen Tochter Catherine den Laden. James setzt alles daran, sein Team und sich selbst vor ihren Modernisierungsversuchen zu schützen, die er für nicht zielführend hält.

"The Crew" bei Netflix: Die Folgen

Leider hat der Streaming-Anbieter bisher weder die Anzahl noch die Titel der einzelnen Episoden veröffentlicht. Wir verfolgen das Thema und melden uns, sobald wir mehr wissen.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "The Crew"?

Kevin James

Sarah Stiles

Jillian Mueller

Freddie Stroma

Gary Anthony Williams

Dan Ahdoot

Gaststars: Paris Berelc und Bruce McGill

Wer gehört sonst noch zum Team von "The Crew"?

Jeff Lowell "(The Ranch", "Two and a Half Men", " Chaos City ") hat das Drehbuch geschrieben und ist außerdem als Showrunner und ausführender Produzent dabei.

"(The Ranch", "Two and a Half Men", " ") hat das Drehbuch geschrieben und ist außerdem als Showrunner und ausführender Produzent dabei. Andy Fickman ("Der Kaufhaus Cop 2", "Chaos auf der Feuerwache") führte bei allen Folgen die Regie und fungierte ebenfalls als ausführender Produzent.

("Der Kaufhaus Cop 2", "Chaos auf der Feuerwache") führte bei allen Folgen die Regie und fungierte ebenfalls als ausführender Produzent. Weitere ausführende Produzenten sind Kevin James , Jeff Sussman (" King of Queens ", "Der Kaufhaus Cop") und Todd Garner ("Catch Me!", "Isn’t It Romantic", "Mortal Kombat"). Matt Summers und Tim Clark sind ausführende Produzenten für NASCAR .

"The Crew": Was ist eigentlich die NASCAR?

Die NASCAR (National Association for Stock Car Auto Racing) ist ein großer US-amerikanischer Motorsportverband mit Sitz in Daytona Beach. Der Name leitet sich von „Stock Car“ (deutsch: Serienfahrzeug) ab, da bei den Rennen ursprünglich nur modifizierte Großserienfahrzeuge zum Einsatz kommen durften. Inzwischen kommen aber auch streng reglementierte, fast identische Rennfahrzeuge mit Tourenwagen-Silhouetten über Gitterrohrrahmen zum Einsatz, die aktuellen Serienmodellen nur äußerlich ähnlich sehen.

"The Crew": Der Trailer zur Netflix-Serie

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen