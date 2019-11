vor 44 Min.

"The Crown", Staffel 3: Start, Folgen,Trailer, Schauspieler, Kritik, Stream

"The Crown", Staffel 3: Start, Folgen,Trailer, Schauspieler, Kritik, Stream. Olivia Colman ist die neue Queen.

Seit gut einer Woche ist "The Crown" mit Staffel 3 im Stream auf Netflix verfügbar. Infos rund um Folgen, Schauspieler im Cast, Handlung, Trailer und Kritik: hier.

Die Geduld der Fans von "The Crown" wurde auf eine harte Probe gestellt, doch nun hat das Warten ein Ende: Der Streamingdienst Netflix hat die Staffel 3 seiner hochgelobten Eigenproduktion zum Download veröffentlicht. Die Serie von Peter Morgan befasst sich mit dem Leben von Königin Elisabeth II. und beleuchtet diesmal die Jahre 1964 bis 1972. Dabei kommt beispielsweise auch der Frust von zwei wichtigen Männern aus der Royal Family zur Sprache - Prinzgemahl Philip und Kronprinz Charles.

Alle Infos rund um Schauspieler, Cast, Trailer und Kritik von Staffel 3 der Serie "The Crown" finden Sie hier.

Staffel 3 von "The Crown" bei Netflix: Start und Folgen

Staffel 3 von "The Crown" steht seit dem 17.11.2019 beim Streaming-Portal Netflix zur Verfügung. Die neue Staffel der englischen Serie umfasst insgesamt zehn Folgen, von denen jede etwa 60 Minuten lang Unterhaltung bietet.

Die Oscar Gewinnerin Olivia Colman ersetzt die bisherige Hauptdarstellerin Claire Foy als eine ältere Königin Elisabeth II. Der Streaming-Dienst kann 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro.

Handlung von "The Crown": Worum geht es in Staffel 3 der Netflix-Serie?

"The Crown" erzählt die Lebensgeschichte von Königin Elisabeth II. nach ihrer Heirat mit Prinz Philip. Es werden sowohl die bekannten historischen Begebenheiten beleuchtet, als auch die privaten Hintergründe und Motive der englischen Königin gezeigt. Mit 25 Jahren wurde Elisabeth II. bereits zur Königin von England gekrönt und muss die politischen Pflichten ihres verstorbenen Vaters Geroge VI. übernehmen.

Besonders ihr Ehemann Prinz Philip fällt es schwer sich in der neuen Rolle zurecht zu finden, weshalb die junge Monarchin nicht auf seine Unterstützung zählen kann. Auch der Premierminister Winston Churchill macht es ihr nicht leicht, denn mit ihm muss sie immer wieder aufs neue Machtkämpfe ausfechten.

Die Handlung der ersten Staffel überspannt einen Zeitraum von Knapp einem Jahrzehnt: Sie beginnt am 19. November 1947 und endet im Sommer 1956. Die zweite Staffel setzt genau am Ende der ersten Staffel an und endet im Sommer von 1964. Die Handlung von Staffel 3 wird voraussichtlich bis zum Anfang der 1970er Jahre andauern.

Besetzung: "The Crown", Staffel 3 - welche Schauspieler sind im Cast?

Für Staffel 3 mussten die Verantwortlichen einige Darsteller austauschen, da die Schauspieler der ersten beiden Staffeln schlicht zu jung für die durch die Jahrzehnte voranschreitende Handlung sind. Hier eine Übersicht über einige der Neubesetzungen der akutellen Staffel:

Helena Bonham Carter - Prinzessin Margaret

- Prinzessin Margaret Erin Doherty - Prinzessin Anne

Emerald Fennell - Camilla Parker Bowles

Josh O’Connor - Prinz Charles

Die wichtigsten Rollen der Serie waren bisher von diesen Schauspielern besetzt:

Claire Foy - Elisabeth II.

- Matt Smith - Prinz Philip

- John Lithgow - Winston Churchill

- Vanessa Kirby - Prinzessin Margaret

Vicotria Hamilton - Elizabeth Bowes-Lyon

"The Crown", Staffel 3: Trailer und Kritik

Im internationalen Wertungsspiegel schneidet dir britische Serie bisher sehr gut ab. Mit einer Gesamtwertung von 84 von 100 möglichen Punkten auf der Website metacritic, waren die ersten beiden Staffeln von "The Crown" bei den Kritikern beliebt. Hier auf dieser Seite können Sie sich die Kritiken renommierter Zeitungen sowie der Zuschauer genauer ansehen.

Mit der neuen Staffel sind die Macher allerdings ein Risiko eingegangen: Viele der beliebten Hauptdarsteller wurden ausgetauscht. Ob sich das auf die Bewertungen niederschlägt wird sich erst nach Release der neuen Staffel im November zeigen.

Einen ersten Teaser-Trailer für Staffel 3 gibt es bereits. Hier können Sie sich ein Bild von den neuen Schauspielern und der Handlung der dritten Staffel machen:

Themen folgen