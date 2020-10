vor 32 Min.

"The Crown", Staffel 4: Netflix-Start, Folgen, Handlung, Besetzung & neuer Trailer

Bald startet Staffel 4 von "The Crown" auf Netflix. Was Sie zur Handlung, Besetzung, dem genauen Start und die Folgen wissen müssen, erfahren Sie hier.

In Kürze startet Staffel 4 von "The Crown" auf Netflix. In der Serie geht es um die britische Monarchie. Wann der genaue Start ist, wie viele Folgen die vierte Staffel haben wird, wie die Handlung aussieht, welche Schauspieler mitspielen und einen Trailer finden Sie hier in der Übersicht.

"The Crown": Wann ist der Start von Staffel 4?

"The Crown" Staffel 4 ist in Deutschland ab dem 15. November 2020 auf Netflix im Stream verfügbar. Der Streaming-Dienst kann 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro.

"The Crown": Handlung und Folgen von Staffel 4

In "The Crown" geht es vor allem um das britische Königshaus. In Staffel 4 sollen die Jahre 1977 bis 1990 genauer beleuchtet werden. Bekannt ist aber schon jetzt, dass es in Staffel 4 um das Leben von Lady Diana gehen soll. Die Schauspielerin Emma Corrin ("Pennyworth") schlüpft dafür in die Rolle der jungen Prinzessin Diana. Wahrscheinlich wird gezeigt, wie die bürgerliche Diana Prinz Charles Herz erobert und die Nebenbuhlerin Camilla, des Prinzen große Liebe, aussticht.

Die Folgen von Staffel 4:

Es wird zehn Folgen von "The Crown", Staffel 4, geben. Noch sind die Namen der einzelnen Episoden nicht bekannt.

Schauspieler im Cast: Das ist die Besetzung bei "The Crown" Staffel 4

Neben Emma Corrin, die erstmals als junge Prinzessin Diana zu sehen sein wird, kehrt Olivia Colman als Königin Elizabeth II. zurück.

Emma Corrin : Prinzessin Diana

Olivia Colman : Elizabeth II.

Tobias Menzies : Prinz Phillip

Phillip Helena Bonham Carter : Prinzessin Margaret

Josh O’Connor : Prinz Charles

Erin Doherty : Prinz Anne

Anne Gillian Anderson: Margaret Thatcher

"The Crown": Der offizielle Trailer zu Staffel 4

Netflix hat einen neuen Teaser-Trailer zur vierten Staffel veröffentlicht, der allerdings bisher nur im englischen O-Ton zur Verfügung steht. Hier können Sie ihn ansehen:

