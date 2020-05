vor 17 Min.

"The Eddy": Start heute, Folgen, Handlung, Besetzung, Trailer

"The Eddy" läuft ab heute auf Netflix an. Alle Infos zur Serie von "La La Land"-Regisseur Damien Chazelle (im Bild) hier: Start-Termin, Folgen, Handlung, Schauspieler und Trailer.

Mit "The Eddy" startet heute bei Netflix die neue Serie des US-Oscarpreisträgers Damien Chazelle. Wie bereits in seinem ersten großen Kinoerfolg "La La Land" mit Ryan Gosling geht es auch in der Serie "The Eddy" um Musik - dieses Mal allerdings spielt die Geschichte in Paris. Wir verraten Ihnen alle Infos zu Start, Folgen, Handlung und Besetzung. Zudem zeigen wir Ihnen den aktuellen Trailer.

"The Eddy": Start und Folgen der Netflix-Serie

"The Eddy" wurde exklusiv für Netflix produziert und läuft weltweit am heutigen 8. Mai 2020 an. Der Streaming-Dienst kann 30 Tage lang im Probe-Abo gratis genutzt werden. Nach Ablauf des Zeitraums kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro im Monat.

Staffel 1 der Serie wird acht Folgen enthalten. Aktuell sind die Titel der Episoden noch nicht bekannt. Sobald die Titel veröffentlicht werden, informieren wir Sie hier.

Handlung: Darum geht es bei "The Eddy"

Jazz-Pianist Elliot Udo blickt auf eine glorreiche Karriere in der Musikszene New Yorks zurück. Die Gegenwart ist weniger rosig: Der US-Amerikaner ist Miteigentümer des Pariser Musikclubs "The Eddy", der ums Überleben kämpft. Mitinhaber Farid ist in undurchsichtige Machenschaften verstrickt und hat Probleme mit Gangstern. Inmitten dieses Durcheinanders versucht Elliot, der Hausband seiner On-Off-Freundin Maja zum Durchbruch zu verhelfen. Und zu allem Überfluss bekommt Elliot auch noch Besuch aus den USA: Seine Tochter Julie will bei ihm leben.

Besetzung: Diese Schauspieler gehören zum Cast von "The Eddy"

Neben Oscarpreisträger Damien Chazelle hinter der Kamera kann die Serie auch vor der Kamera mit einem großen Star aufwarten: André Holland spielte 2016 die Hauptrolle im Oscar-prämierten Film "Moonlight" von Barry Jenkins. Das ist der Cast von "The Eddy":

André Holland als Elliot Udo

als Joanna Kulig als Maja

Amandla Stenberg als Julie

Tahar Rahim als Farid

als Farid Leïla Bekhti als Amira

Melissa George als Alison Jenkins

Das ist der aktuelle Trailer zu "The Eddy"

Leider hat Netflix noch keinen deutschen Trailer zur Verfügung gestellt. Daher zeigen wir Ihnen den englischen Original-Trailer mit Untertiteln:

