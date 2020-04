vor 17 Min.

"The Empress": Netflix arbeitet an einer "Sisi"-Serie

Die "Sissi"-Filme aus den 1950er-Jahren sind noch heute Kult. Nun plant Netflix mit "The Empress" eine Serie über die berühmte Kaiserin.

Von Sascha Geldermann

Sisi kehrt zurück - als Streaming-Serie auf Netflix. Showrunnerin Katharina Eyssen sagte dem Branchendienst dwdl.de, dass sich die deutsche Eigenproduktion mit dem Arbeitstitel "The Empress" in Arbeit befinde. Diese solle die Geschichte der Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn nacherzählen - aber anders als die Filme aus den 1950er Jahren, bei denen Sisi fälschlicherweise "Sissi" geschrieben wurde.

Für die Netflix-Serie befinden sich aktuell sechs Folgen in Planung, die jeweils 45 Minuten dauern sollen. Showrunnerin Eyssen stellte aber schon in Aussicht, dass die Geschichte in weiteren Staffeln weitererzählt werden könnte - vorausgesetzt natürlich, dass die Serie erfolgreich werde.

Einen Start-Termin für die erste Staffel gibt es noch nicht. Aktuell entstehen noch die Drehbücher, dann sollen erst die Castings starten. Damit steht auch noch nicht fest, welche Schauspielerin die Titelrolle Sisi übernehmen wird.

"Sisi-Serie auf Netflix: "The Empress" soll sich von "Sissi"-Filmen unterscheiden

Showrunnerin Eyssen erklärte dwdl.de bereits, wie sich "The Empress" auf Netflix von den drei Filmen "Sissi" (1955), "Sissi – Die junge Kaiserin" (1956) und "Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin" (1957) unterscheiden soll. Sie sagte: "Unser Fokus liegt weniger darauf, breit sondern mehr in die Tiefe der Figuren zu gehen."

Verfilmungen hätten fast immer einen "Komplettheits-Anspruch" verfolgt, in der ersten Staffel der Netflx-Serie gehe es hingegen nicht darum, das ganze Schicksal vo Sisi zu zeigen. Die Handlung werde sich auf die ersten Monate konzentrieren, die Sisi am Wiener Hof verbrachte.

Durch die langsamere Erzählweise sollen viele Figuren mehr Tiefe bekommen und mehr Platz in der Geschichte einnehmen. Es gebe dabei viele historische Persönlichkeiten, die ein großes dramatisches Potential hätten. "Vor allem Kaiser Franz Josef ist noch nie als komplexer, brüchiger Herrscher erzählt worden, aber er hat unsere europäische Geschichte extrem geprägt", sagte Eyssen.

"The Empress": Drehstart für Netflix-Serie wegen Corona noch unklar

Durch das Coronavirus ist es aktuell noch nicht klar, wann die Dreharbeiten beginnen können. Eines steht aber schon fest: Wie dwdl.de schreibt, wird "The Empress" Konkurrenz bekommen. Auch Story House und Satel Film arbeiten an einer Sisi-Serie. Und in den USA befindet sich eine weitere in Arbeit, die auf einem Buch der amerikanischen Autorin Allison Patak basiert. (mit dpa)

