"The End of the F***ing World", Staffel 2: Stream, Folgen, Besetzung und Trailer

Staffel 2 von "The End of the F***ing World" ist auf Netflix verfügbar. Alle Infos rund um Handlung, Stream, Besetzung und Trailer: hier.

Seit dem 5.11.2019 lässt sich "The End of the F***ing World" über Netflix streamen. Von Staffel 2 der Serie wurden wie üblich alle Folgen auf einmal auf der Streaming-Plattform veröffentlicht. Infos rund um Trailer, Schauspieler im Cast, Handlung, Besetzung und Kritik von "The End of the F***ing World" finden Sie hier in der Übersicht.

Start & Folgen von "The End of the F***ing World", Staffel 2 auf Netflix

Staffel 2 der Serie "The End of the F***ing World" ist seit dem 5.11.2019, verfügbar. Alle Folgen sind über die Online-Plattform Netflix zu sehen. Das Streaming-Portal kann 30 Tage lang gebührenfrei genutzt werden, danach kostet ein Abonnement zwischen 7,99 und 15,99 Euro pro Monat.

"The End of the F***ing World", Staffel 2: Handlung, Besetzung, Schauspieler und Cast

Die erste Staffel basierte auf dem Comicbuch "The End of the Fucking World" von Charles S. Forsman. Thematisiert wurde dabei der geheime Wunsch des psychopathischen Teenagers James, jemanden umzubringen. Gemeinsam mit der rebellischen Alyssa wagte er sich auf einen gefährlichen Roadtrip, der mit dem (scheinbaren) Tod von James endete.

Staffel 2 spielt zwei Jahre nach den Ereignissen der ersten Folgen. Wie es für die Charakter von "The End of the F***ing World" wohl weitergehen wird? Das erfahren Fans ab dem 5. November auf Netflix.

Welche Hauptrollen in Staffel 2 von "The End of the F***ing World" durch welche Schauspieler und Darsteller besetzt werden, sehen Sie hier im Überblick:

Alyssa ( Jessica Barden , "The Lobster")

, "The Lobster") Bonnie (Naomi Ackie, "Lady Macbeth")

Gus ( Tim Key , "Mid Morning Matters")

, "Mid Morning Matters") (James (Alex Lawther, "The Imitation Game"))

"The End of the F***ing World", Staffel 2 auf Netflix: Der Trailer

Kritik zu Staffel 2 der Netflix-Serie "The End of the F***ing World"

Sobald es Kritiken zu Staffel 2 der Serie gibt, aktualisieren wir den Artikel an dieser Stelle. (AZ)

