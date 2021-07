"The Equalizer" auf Sky: Alle Infos zur Serie mit Queen Latifah

Die Serie "The Equalizer" gibt es bei Sky zu sehen. Wir haben alle Infos zur Handlung und Besetzung der neuen Action-Serie für Sie.

"The Equalizer" verabschiedet sich von den Kinoleinwänden und wird nun als Action-Serie mit neuer Besetzung neu aufgelegt. In den gleichnamigen Kinofilmen, die 2014 und 2018 erschienen waren, spielte Denzel Washington die Hauptrolle und half als ehemaliger Geheimagent Robert McCall Menschen in Schwierigkeiten. Die Filme basierten auf der Serie "Equalizer", die in den 80er Jahren lief - ein Reboot in Serienform ist demnach eine Rückkehr zu den Wurzeln des Franchises.

In diesem Artikel haben wir alle Infos zur Handlung und den Folgen der Serie für Sie. Außerdem verraten wir Ihnen, welche Schauspieler in der Sky-Serie mitspielen und am Ende finden Sie darüber hinaus einen Trailer zum Crime-Drama.

"The Equalizer": Start heute auf Sky

Die Crimeserie "The Equalizer" steht seit dem 12. Juli 2021 über Sky Ticket und Sky Q auf Abruf zur Verfügung. Darüber hinaus läuft die Serie im Pay-TV in Doppelfolgen ebenfalls seit dem 12.7.21 immer montags um 20.15 Uhr auf Sky One. Eine zweite Staffel der Serie wurde bereits bestätigt - ein konkretes Datum für den Release wurde aber bisher noch nicht veröffentlicht.

Handlung von "The Equalizer": Worum geht es in der Serie?

In der Serie aus den 80er Jahren und den Kinofilmen war die Hauptfigur jeweils der Ex-Geheimagent Robert McCall, der von Edward Woodward und später von Denzel Washington gespielt wurde. In der neuen Serie spielt jedoch Queen Latifah als Robyn McCall die Hauptrolle in "The Equalizer".

McCall war lange als CIA-Agentin im Einsatz, doch nach einer bitteren Enttäuschung hängt sie das Retten von Menschenleben an den Nagel und will sich stattdessen auf ihre Tochter Delilah konzentrieren. Als der Teenagerin Jewel jedoch ein Mord angehängt wird, kann McCall nicht tatenlos zusehen und nutzt ihre alten Kontakte um dem jungen Mädchen zu helfen. Sie erkennt, dass es ihre Berufung ist Menschen zu helfen und tritt von da an als "Equalizer" auf den Plan, um Menschen in Not zu unterstützen.

Schauspieler im Cast: Besetzung von "The Equalizer"

Die weibliche Hauptrolle der Serie übernimmt die Hip-Hop Musikerin und Schauspielerin Queen Latifah, die neben ihrer Musik-Karriere bereits seit Beginn der 90er Jahre an Filmen und verschiedenen Fernsehserien mitwirkte. Hier finden Sie die Hauptdarsteller von "The Equalizer" im Überblick:

Queen Latifah als Robyn McCall bzw. "The Equalizer "

bzw. "The " Tory Kittles als Marcus Dante

als Marcus Dante Adam Goldberg als Harry Keshegian,

Liza Lapira als Melody "Mel" Bayani

als Laya DeLeon Hayes als Delilah McCall

Lorraine Toussaint als Viola "Tante Vi" Marsette

als Viola "Tante Vi" Marsette Chris Noth als William Bishop

Folgen von "The Equalizer"

Die Action-Crimeserie wird insgesamt zehn Folgen umfassen, die jeweils etwa 42 Minuten dauern werden. Deutsche Titel für die einzelnen Episoden wird es nicht geben. Hier finden Sie die englischen Original-Titel in der Übersicht:

Folge 1: "The Equalizer "

" Folge 2: "Glory"

Folge 3: "Judgement Day"

Folge 4: "It Takes a Village"

Folge 5: "The Milk Run"

Folge 6: "The Room Where It Happens"

Folge 7: "Hunting Grounds"

Folge 8: "Lifeline"

Folge 9: "True Believer"

Folge 10: "Reckoning"

Trailer zu "The Equalizer"

Ein Trailer mit deutscher Synchronisation wurde bisher nicht veröffentlicht. Hier können Sie sich den Trailer im englischen O-Ton ansehen: