"The Expanding Universe of Ashley Garcia": Folgen, Handlung, Besetzung, Trailer - Netflix-Start am 24.2.2020

"The Expanding Universe of Ashley Garcia" ist auf Netflix an den Start gegangen. Folgen und Besetzung: hier.

"The Expanding Universe of Ashley Garcia" ist ab sofort bei Netflix verfügbar. Wir geben Ihnen Infos zu Start, Handlung, Folgen und Schauspielern. Auch einen Trailer sehen Sie hier.

Die neue Comedy-Serie "The Expanding Universe of Ashley Garcia" ist auf Netflix gestartet. In ihr dreht sich alles um die Teenagerin Ashley, die trotz ihrer 15 Jahre bereits große Erfolge als Wissenschaftlerin feiert.

Wir geben Ihnen alle wichtigen Infos zur Serie - Start, Handlung, Folgen und die Besetzung. Am Schluss finden Sie auch einen Trailer.

"The Expanding Universe of Ashley Garcia": Der Serien-Start bei Netflix

Netflix hat den Start der Serie auf Montag, 24. Februar 2020 , gelegt.

Handlung: Worum geht es bei "The Expanding Universe of Ashley Garcia"?

In „The Expanding Universe of Ashley Garcia“ geht es um die 15-jährige Ingenieurin Ashley, die trotz ihres jungen Alters schon Ahnung von Robotik und Raketenbau hat. In Staffel 1 nimmt das überaus talentierte Mädchen einen Job bei der NASA an. In der Nähe ihres Arbeitsplatzes wohnt Ashleys Onkel Victor, ein ehemaliger Football-Profi, der mittlerweile als Highschool-Trainer arbeitet. Ashley zieht bei ihm ein.

"The Expanding Universe of Ashley Garcia": Die acht Folgen

1. Minzpastille gefällig?

2. Dreh das Ding!

3. Haptik

4. Auf der Suche nach intelligentem Leben

5. Ohne jegliche wissenschaftliche Basis

6. Denken wird überschätzt

7. Hasta La Vista, Baby

8. Der Herbstball

Besetzung: Schauspieler im Cast von "The Expanding Universe of Ashley Garcia"

Das sind die Hauptdarsteller in "The Expanding Universe of Ashley Garcia":

Rolle Schauspieler Ashley Paulina Chávez Stick Reed Horstmann Tad Conor Husting Brooke Bella Podara

"The Expanding Universe of Ashley Garcia": Der Trailer zur Netflix-Serie

