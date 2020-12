vor 17 Min.

The Expanse, Staffel 5: Amazon-Start heute - Trailer, Besetzung, Handlung, Folgen

Shohreh Aghdashloo wird in Staffel 5 von The Expanse wieder die Rolle von Chrisjen Avasarala übernehmen.

Staffel 5 der Serie "The Expanse" geht heute bei Amazon Prime Video an den Start. Hier finden Sie einen Trailer und Infos zu Besetzung, Handlung und Folgen.

Fast wäre die Serie "The Expanse" schon nach drei Staffeln beendet gewesen. Doch nachdem der US-Sender Syfy sie 2018 abgesetzt hatte, wurde sie von Amazon übernommen. Genau wie Staffel 4 wird daher auch Staffel 5 ab heute auf " Amazon Prime Video" erscheinen. In diesem Artikel finden Sie die Infos rund um Start, Handlung und Schauspieler.

Staffel 5 wird von Vorwürfen gegen Darsteller Cas Anvar überschattet, der in der Serie Alex Kamal spielt. Im Sommer wurde er von mehreren Frauen beschuldigt, sie sexuell belästigt zu haben. Die Produktionsfirma Alcon Entertainment hat eine Untersuchung gestartet. Cas Anvar sagte, dass er kooperieren wolle und alle Vorwürfe widerlegen könne.

"The Expanse", Staffel 5: Der Start auf Amazon Prime Video

Die Autoren teilten bereits im Februar auf Twitter mit, dass die neue Staffel zu Ende gedreht sei - also noch vor der Corona-Pandemie und vor den Vorwürfen gegen Schauspieler Cas Anvar.

Dadurch klappt es, dass Staffel 5 von "The Expanse" ein Jahr nach der vergangenen Staffel an den Start geht: Heute, am 16. Dezember 2020 werden die ersten drei neuen Folgen erscheinen - danach folgt jede Woche eine weitere.

Wie viele Folgen hat Staffel 5 von "The Expanse"?

Insgesamt wird die fünfte Staffel zehn Folgen umfassen. Die Titel sind bisher nur auf Englisch veröffentlicht worden:

Exodus

Churn

Mother

Guagamela

Down and Out

Tribes

Oyedeng

Hard Vacuum

Winnipesaukee

Nemesis Games

Handlung der 5. Staffel von "The Expanse"

Die Serie basiert auf der Romanreihe von Daniel James Abraham und Ty Franck, die unter dem Pseudonym James S. A. Corey schreiben. 2021 soll die Reihe mit dem neunten Band abgeschlossen werden. Staffel 5 wird wohl auf dem fünften Buch mit dem Namen "Nemesis-Spiele" basieren.

Es sei nur so viel verraten: Die Handlung des Buchs wird von Terroranschlägen angetrieben, die Erde und Mars sehr zusetzen. Die Besetzung der Rocinante geht vorübergehend getrennte Wege, um verschiedene, teils persönliche Missionen zu erfüllen.

Besetzung von The Expanse, Staffel 5: Schauspieler im Cast

Selbst wenn sich die Vorwürfe gegen Cas Anvar bestätigen, wird er wegen seiner zentralen Rolle und den abgeschlossenen Dreharbeiten wohl nicht komplett aus der Staffel geschnitten. Damit kehrt die kleine Besetzung der Rocinante wieder komplett zurück, genau wie viele andere bekannte Gesichter.

Nadine Nicole als Clarissa Mao, Keon Alexander als Marco Inaros und Jasai Chase Owens als Filip Inaros sollen in der neuen Staffel größere Rollen spielen. Hier ein Überblick über die wichtigste Besetzung von "The Expanse":

Rolle Schauspieler James "Jim" Holden Steven Strait Naomi Nagata Dominique Tipper Alex Kamal Cas Anvar Amos Burton Wes Chatham Chrisjen Avasarala Shohreh Aghdashloo Roberta "Bobbie" Draper Frankie Adams Camina Drummer Cara Gee Marco Inaros Keon Alexander Filip Inaros Jasai Chase Owens Clarissa Mao Nadine Nicole

"The Expanse", Staffel 5: Trailer

Hier finden Sie den offiziellen Trailer zu Staffel Nummer fünf:

(sge)

