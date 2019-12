vor 36 Min.

"The Flash", Staffel 5: Start, Folgen, Handlung, Schauspieler, Besetzung, Stream, Kritik

Amazon Prime Video bringt demnächst "The Flash", Staffel 5: Start, Folgen, Handlung, Schauspieler, Besetzung, Stream, Kritik.

Staffel 5 von "The Flash" geht demnächst bei Amazon als Stream an den Start. Wir geben Ihnen Infos zur Handlung, den Schauspielern und zur Meinung der Kritiker.

"The Flash" ist eine US-amerikanische Science-Fiction-Action-Fernsehserie, die auf der gleichnamigen Comicfigur basiert. Sie ist ein Spin-off der Fernsehserie "Arrow". Amazon Prime Video wird Staffel 5 demnächst als Stream zum Download zur Verfügung stellen. Wir informieren Sie über den Start-Termin, die Handlung, die Besetzung und die Meinung der Kritiker. Am Schluss finden Sie auch noch einen Trailer.

Staffel 5 von "The Flash": Wann ist der Stream-Start bei Amazon Prime Video?

Amazon Prime hat als Start-Termin der Staffel 5 von "The Flash" den 11. Januar 2020 angekündigt.

"The Flash": Worum dreht sich die Handlung der Folgen von Staffel 5?

Die Serie handelt von Barry Allen, einem Polizei-Forensiker, der durch einen Unfall Superkräfte erlangt. Durch einen enorm beschleunigten Stoffwechsel wird er der schnellste Mensch der Welt. Die Geschichte spielt in Central City, einer fiktiven Stadt im DC-Universum. Während sie in den 1970er Jahren in Ohio angesiedelt war, wurden später auch Florida und Missouri als Standorte angegeben.

Staffel 5 startet mit einer Überraschung: Nora verrät Barry und Iris, dass sie deren Tochter aus der Zukunft ist. Während Barry sich bemüht, Nora wieder in ihre eigene Dimension zurückzubringen, würde Iris gern eine intensivere Beziehung zu ihrer Tochter aufbauen. Nachdem Nora Barry allerdings mitteilt, er würde innerhalb weniger Jahre auf geheimnisvolle Weise verschwinden und somit nur begrenzt Zeit mit seiner Tochter verbringen können, beschließt auch er, die ihm zur Verfügung stehende Zeit mit ihr bestmöglich zu nutzen.

Ein neuer Feind namens Cicada, der insektenartige Kräfte hat, taucht in der Stadt auf und sucht nach einem gefährlichen Metawesen, das High-Tech-Waffen klaut. Während Barry und sein Team versuchen, das Wesen unschädlich zu machen, hegt Cicada äußerst dunkle Absichten. Durch einen von Nora entwickelten Plan soll Cicada schließlich gebremst werden. Während der Umsetzung gerät jedoch ein Mitglied des Flash-Teams in Gefahr.

Durch Informationen Noras über die zukünftige Entwicklung von Iris und Barry stürzt Iris in eine mentales Tief. Barry bittet sie, seinem Team bei der Verfolgung des Metawesens Rag Doll zu helfen - das soll sie wieder aufbauen.

Besetzung: Welche Schauspieler gehören zum Cast der Staffel 5 von "The Flash"?

In den Hauptrollen sind zu sehen:

Grant Gustin als Barry Allen /The Flash

als /The Flash Candice Patton als Iris West-Allen

als Danielle Panabaker als Caitlin Snow

als Carlos Valdes als Cisco Ramon

als Ramon Hartley Sawyer als Ralph Dibny

Staffel 5 von "The Flash": Was sagen die Kritiker?

Eine professionelle Kritik zu Staffel 5 liegt uns noch nicht vor, aber die Serie wurde 2015 mit dem Saturn Award für die beste Superhelden-Serie ausgezeichnet. Wenn Kritiken erscheinen, informieren wir an dieser Stelle drüber. (AZ)

"The Flash", Staffel 5: Der Trailer

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen