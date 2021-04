17:24 Uhr

The Flight Attendant: Start auf Amazon Prime Video, Handlung, Folgen, Besetzung, Trailer

"The Flight Attendant": In Kürze geht Amazon Prime Video mit der Thriller-Serie an den Start. Wir informieren Sie hier über das genaue Datum, die Handlung der Folgen und die Darsteller im Cast. Auch einen Trailer bieten wir Ihnen an.

Serien auf Amazon Prime Video: Die Vorschau Die Serie "The Flight Attendant" wird demnächst bei Amazon Prime Video abrufbereit sein. Wann ist der Start? Worum dreht sich die Handlung der einzelnen Folgen? Welche Schauspieler gehören zur Besetzung? Wir sagen es Ihnen. Am Schluss finden Sie einen Trailer. "The Flight Attendant": Wann ist der Start bei Amazon Prime Video? Der Streaming-Anbieter hat den Start von "The Flight Attendant" für Freitag, 23. April 2021, angekündigt. Ab diesem Termin können die Mitglieder von Amazon Prime im Rahmen ihres Abos alle acht Folgen der Staffel 1 in der englischen Originalversion und der deutschen Synchronfassung abrufen. Die Mitgliedschaft bei Amazon Prime Video kostet 7,99 Euro pro Monat. 30 Tage lang kann man das Abo kostenlos testen und danach jederzeit kündigen. Handlung: Worum geht es bei "The Flight Attendant"? "The Flight Attendant" mit Kaley Cuoco (weltberühmt als Penny in "The Big Bang Theorie") als Hauptdarstellerin erzählt die Story einer jungen Frau, deren ganzes Leben sich durch eine einzige Nacht dramatisch ändert. Die Flugbegleiterin Cassandra Bowden wacht im falschen Hotel, im falschen Bett und mit einem toten Mann neben sich auf. Sie hat nicht die geringste Ahnung, was passiert ist. Der düster-komödiantische Thriller basiert auf dem gleichnamigen Roman des New York Times-Bestsellerautors Chris Bohjalian. "The Flight Attendant" bei Amazon Prime Video: Die acht Folgen des Thrillers In Case of Emergency

Rabbits

Funeralia

Conspiracy Theories

Other People's Houses

After Dark

Hitchcock Double

Arrivals and Departures Darsteller: Welche Schauspieler sind im Cast von "The Flight Attendant"? Kaley Cuoco (" The Big Bang Theory ") als Cassandra Bowden

(" ") als Michiel Huisman (" Game of Thrones ") als Alex

(" ") als Alex Rosie Perez ("Do The Right Thing") als Megan

Michelle Gomez ("The Chilling Adventures of Sabrina") als Miranda

T.R. Knight ( " Grey's Anatomy ") als Davey Bowden

( " ") als Colin Woodell ("The Originals") als Buckley

Merle Dandridge ("The Night Shift") als Kim

Griffin Matthews als Shane Evans

Nolan Gerard Funk "The Flight Attendant": Die Crew hinter der Kamera The Flight Attendant wird von Warner Horizon Scripted Television, Berlanti Productions und Yes, Norman Productions produziert. Greg Berlanti, Kaley Cuoco, Steve Yockey, Marcie Ulin, Meredith Lavender und Sarah Schechter fungieren als Executive Producer, Suzanne McCormack ist Co-Executive Producerin. Susanna Fogel führt Regie und ist Executive Producerin der ersten beiden Episoden.

WarnerMedia CEO Jason Kilar hat laut AdWeek bereits verraten, dass die zweite Staffel der Serie erst im Frühling 2022 beim Streamingdienst landen wird. Die erste Staffel wurde für die Golden Globes und auch für den SAG Award nominiert. "The Flight Attendant" wurde bereits einen Tag nach dem Ende der Debütstaffel verlängert. In der neuen Season wird Cuoco als Cassie Bowden in ein neues Abenteuer verwickelt. Wie das aussehen könnte, blieb vorerst offen. "The Flight Attendant": Der Trailer zur Serie bei Amazon Prime Video Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

