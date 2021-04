The Good Doctor, Staffel 4 auf Sky: Handlung, Folgen, Besetzung, Trailer

"The Good Doctor" ist heute bei Sky zu sehen. Folgen, Handlung, Besetzung und Trailer - lesen Sie hier alle Infos zur Arztserie auf Sky.

"The Good Doctor" ist mit Staffel 4 bei Sky zu sehen. In der mehrfach ausgezeichneten Arztserie spielt Freddie Highmore die Hauptrolle. Es geht um den autistischen Chirurgen Shaun Murphy, der durch seine Inselbegabung als Genie gilt. Soziale Interaktion fallen ihm allerdings schwer.

Wann ist Staffel 4 bei Sky an den Start gegangen? Wie viele Folgen hat Staffel 4? Gibt es einen Trailer? Lesen Sie hier die Antworten und weitere Infos rund um Besetzung und Drehbuch.

Start: Wann ist "The Good Doctor" in Deutschland auf Sky zu sehen?

Hier finden Sie einige Eckdaten zum Start auf Sky im Überblick:

Start-Datum: 13. April 2021

13. April 2021 Sendezeit: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Wie viele Staffel gibt es von The Good Doctor? Insgesamt vier Staffeln

Sky wird die Folgen ab dem 13. April auf Sky Ticket und Sky Q zur Verfügung stellen. Außerdem sind jeden Dienstag Doppelfolgen bei Sky One zu sehen.

Handlung: Worum geht es in "The Good Doctor", Staffel 4?

Der junge Chirurg Shaun Murphy arbeitet am San Jose St. Bonaventure Hospital und leidet am Savan-Syndrom, was ihm allerdings ermöglicht komplexe medizinische Zusammenhänge zu verstehen. Bei sozialen Interaktionen fehlt ihm aber die Kompetenz und er eckt immer wieder an, entwickelt sich im Laufe der Staffeln aber auch weiter.

In Staffel 4 wird die frische Beziehung zwischen Shaun und Lea auf die Probe gestellt, weil Shaun Angst um ihre Gesundheit hat und sich deshalb von ihr fern hält. Außerdem werden vier neue Assistenzärzte den Cast erweitern.

Episoden: Wie viele Folgen hat Staffel 4 von "The Good Doctor"?

Staffel 4 von "The Good Doctor" soll insgesamt vierzehn Folgen haben. Sie dauern alle etwa 40 bis 45 Minuten. Hier der Überblick zu den Titeln:

Folge 1: Frontline , Part 1

, Part 1 Folge 2: Frontline , Part 2

, Part 2 Folge 3: Newbies

Folge 4: Not the Same

Folge 5: Fault

Folge 6: Lim

Folge 7: The Uncertainty Principle

Folge 8: Parenting

Folge 9: Irresponsible Salad Bar Practices

Folge 10: Decrypt

Folge 11: We're All Crazy Sometimes

Folge 12: Teeny Blue Eyes

Folge 13: Spilled Milk

Folge 14: noch unbekannt

Besetzung von "The Good Doctor": Eine Auswahl der Schauspieler im Cast

Freddie Highmore spielt mit Dr. Shaun Murphy die Hauptrolle in der Serie. Er hat mehr als 700.000 Abonnenten auf Instagram, obwohl er noch nie etwas auf seinem Account gepostet hat. Er arbeitet schon lange als Schauspieler: 2001 war er in "Die Nebel von Avalon" und 2005 in "Charlie und die Schokoladenfabrik" zu sehen.

Hier finden Sie eine Auswahl der Darsteller Überblick:

Rolle Schauspieler Dr. Shaun Murphy Freddie Highmore Dr. Claire Browne Antonia Thomas Dr. Aaron Glassman Richard Schiff Dr. Marcus Andrews Hill Harper Dr. Jared Kalu Chuku Modu Jessica Preston Beau Garrett Allegra Aoki Tamlyn Tomita Dr. Neil Melendez Nicholas Gonzalez Lea Dilallo Paige Spara Dr. Audrey Lim Christina Chang Dr. Morgan Reznick Fiona Gubelmann Dr. Alex Park Will Yun Lee Dr. Carly Lever Jasika Nicole Steve Murphy Dylan Kingwell Dr. Asher Wolke Noah Galvin Dr. Jordan Allen Bria Samoné Henderson Dr. Enrique Guerin Brian Marc Dr. Olivia Jackson Summer Brown



Trailer zu "The Good Doctor", Staffel 4

Hier finden Sie den Trailer zu Staffel 4

Zusätzliche Infos zu "The Good Doctor" - Regie, Drehbuch, Trivia

Drehbuch: David Shore

David Shore ist der Schöpfer der beliebten Arztserie "Dr. House".

ist der Schöpfer der beliebten "Dr. House". Freddie Highmore wurde 2018 für seine Rolle als Dr. Shaun Murphy in der Kategorie "Bester Schauspieler in einer Fernsehserie" für einen Golden Globe nominiert

Eine Auswahl der Regisseure (laut IMDb):

Mike Listo

Steven DePaul

David Straiton

Eine Auswahl der Drehorte:

Surrey , British Columbia , Canada

, , Vancouver , British Columbia , Canada

, , Burnaby, British Columbia , Canada

