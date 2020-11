vor 17 Min.

The Good Lord Bird: Sky-Start demnächst, Handlung, Folgen, Cast und Trailer

Die Serie "The Good Lord Bird" wird bald bei Sky zu sehen sein. Alles rund um Start, Handlung, Folgen, Schauspieler und Trailer lesen Sie hier.

"The Good Lord Bird" wird demnächst bei Sky zur Verfügung stehen. Die Mini-Serie handelt vom Krieg zwischen überzeugten Sklavenhaltern und bibeltreuen Abolitionisten. Die Geschichte spielt rund um das historische Ereignis "Bleeding Kansas", ein siebenjähriger Konflikt zwischen Befürwortern und Gegnern der Sklaverei. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Buch des Bestsellerautors James McBride.

Hier im Artikel finden Sie alle Infos zum Start-Termin, der Handlung und den Folgen von "The Good Lord Bird". Des Weiteren stellen wir Ihnen am Ende des Artikels die Schauspieler und den Trailer der Serie vor.

"The Good Lord Bird": Deutschland-Start der Sky-Serie demnächst

Am 6. November 2020 startet die Serie bei Sky. Dann wird "The Good Lord Bird" immer freitags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen sein und parallel auf Sky Ticket und über Sky Q verfügbar sein.

Worum geht's? Die Handlung der Serie "The Good Lord Bird"

Der Prediger John Brown tötet bei einem Kampf in einer Kneipe sowohl den Vater des jungen Onion als auch einen berüchtigten Sklavenhalter. Brown nimmt den Jungen daraufhin in seine Familie auf und reist gemeinsam mit ihm und der kunterbunten Gruppe von Abolitionisten-Soldaten durch Kansas, um Sklaven zu retten.

Dann wird Onion in den Überfall auf das US-Arsenal in Harpers Ferry 1859 hineingezogen. Browns Razzia löst jedoch nicht den von ihm beabsichtigten Sklavenaufstand aus, sondern den Beginn des Bürgerkrieges.

"The Good Lord Bird": Die einzelnen Folgen der Mini-Serie

Die Serie "The Good Lord Bird" wird insgesamt acht Episoden beinhalten. Die Titel der ersten sieben Folgen wurden schon bekannt gegeben:

Meet The Lord A Wicked Plot Mister Fred Smells Like Bear Hiving the Bees Jesus Is Walkin Last Words ?

Besetzung im Cast: Die Schauspieler von "The Good Lord Bird"

Hier finden Sie eine Übersicht der Hauptrollen von "The Good Lord Bird":

Prediger John Brown gespielt von Ethan Hawke

gespielt von Onion gespielt von Joshua Caleb Johnson

Frederick Douglass gespielt von Daveed Diggs

Officer Stuart gespielt von Wyatt Russell

Broadnax gespielt von McKinley Belcher

Cook gespielt von Rafael Casal

Trailer zu "The Good Lord Bird"

Den offiziellen Trailer der Serie können Sie sich hier ansehen:

