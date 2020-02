vor 17 Min.

"The Handmaid’s Tale", Staffel 1 und 2: Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer

"The Handmaid’s Tale", Staffel 1 und 2: Start, Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer - US-Schauspielerin Elisabeth Moss mit ihren Golden Globe für die Serie "The Handmaid's Tale".

Staffel 1 und 2 von "The Handmaid’s Tale" ist auf Amazon Prime Video zu sehen. Start, Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer - lesen Sie in unserer Übersicht.

Der Serien-Hit "The Handmaid's Tale" ist auf Amazon Prime Video zu sehen. Worum es in der Serie geht, wer mitspielt und wann die Folgen zu sehen sind, erfahren Sie in dieser Übersicht:

Das ist die Handlung von "The Handmaid's Tale"

Im Amerika einer dystopischen Zukunft haben atomare Katastrophen, Umweltzerstörung und Geschlechtskrankheiten zu weitestgehender Unfruchtbarkeit geführt. In dieser Gesellschaft bildet sich der totalitäre, christlich-fundamentalistische Staat Gilead heraus.

Die Gesellschaft wird von machtversessenen Führern in einem neuen, militarisierten, hierarchischen Regime des Fanatismus und in neu geschaffenen sozialen Klassen organisiert, in denen Frauen brutal unterjocht werden und es ihnen unter anderem nicht erlaubt ist zu arbeiten, Eigentum und Geld zu besitzen oder zu lesen. Stattdessen sind die letzten fruchtbaren Frauen Eigentum bestimmter Männer. Die Serie dreht sich um Desfred (Elisabeth Moss), die eine der letzten fruchtbaren Frauen ist.

Wann war der Start von "The Handmaid's Tale" auf Amazon Prime? Wie viele Folgen gibt es?

Die ersten beiden Staffeln sind seit dem 1. Februar 2020 auf Amazon Prime abrufbar. Bis jetzt gibt es 39 Folgen in drei Staffeln. Wann die dritte Staffel bei Amazon Prime für Kunden kostenlos abrufbar sein wird, ist noch nicht bekannt.

Cast und Besetzung: Das sind die Schauspieler von "The Handmaid's Tale"

Hauptdarstellerin Elisabeth Moss ist in der Serie "Mad Men" berühmt geworden. Welche die anderen Schauspieler sind:

June Osborne /Desfred: Elisabeth Moss

/Desfred: Commander Fred Waterford : Joseph Fiennes

: Serena Joy Waterford : Yvonne Strahovski

: Emily/Desglen: Alexis Bledel

Janine/Deswarren: Madeline Brewer

Tante Lydia: Ann Dowd

Der Trailer zu "The Handmaid's Tale"

Hier finden Sie den Trailer zu ersten Staffel von "The Handmaid's Tale". (AZ)

