"The Hockey Girls": Start, Folgen, Schauspieler und Stream

"The Hockey Girls" startet im September mit Staffel 1. Start, Folgen, Schauspieler im Cast, Handlung, Kritik, Trailer und Stream - die Infos.

"The Hockey Girls" ist mit Staffel 1 ab dem 20.09.2019 im Stream auf Netflix verfügbar. Die Serie dreht sich um die Mädchen eines Rollhockey-Teams und ihr Leben außerhalb der täglichen Wettkämpfe. "The Hockey Girls" ist eine spanische Serie und wurde von Kiko Ruiz Klaverol und Patricia Font produziert. Wann ist Staffel-Start auf Netflix? Wie viele Folgen gibt es? Gibt es einen Trailer? Hier erhalten Sie die Antworten und erfahren mehr zu den Schauspielern im Cast, der Handlung und der Kritik zu "The Hockey Girls".

"The Hockey Girls", Staffel 1: Start und Schauspieler im Cast

Ab dem 20.09.2019 gibt es "The Hockey Girls" auf Netflix zu sehen. Unter anderem Iria del Río, Nora Navas und Josep Linuesa gehören zum Cast. Iria del Río von "The Hockey Girls" ist bei "Die Telefonistinnen" auf Netflix zu sehen.

Iria del Río spielt Anna

Nora Navas spielt La Terrats

Josep Linuesa spielt Enric

Natàlia Barrientos spielt Berta

Dèlia Brufau spielt Emma

Yasmina Drissi spielt Laia

Júlia Gibert spielt Raquel

Mireia Oriol spielt Lorena

Asia Ortega spielt Flor

Claudia Riera spielt Gina

Mireia Aixalà spielt Sílvia

"The Hockey Girls", Staffel 1 im Stream: Die Folgen im Überblick

Staffel 1 hat 13 Folgen. Bisher sind nur die spanischen Titel bekannt, dort ist die Serie bereits im April 2019 im TV erschienen. Einige Folgen werden einzelnen Mädchen im Team gewidmet.

El club

El partit

Amigues

Juntes

Anna i Germán

Laila

Gina

Flor

Raquel

Lorena

Berta

Anna

Emma

Der Streaming-Dienst Netflix kann bis zu 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro im Monat - je nach Zusatzangeboten.

Handlung und Kritik von "The Hockey Girls": Gibt es einen Trailer?

In "The Hockey Girls" dreht sich alles um das Leben junger Rollhockeyspielerinnen. Sie alle gehen auf die gleiche Schule und unterscheiden sich eigentlich stark voneinander. Doch eine Sache verbindet sie: Hockey. Die Serie dreht sich um Frauenpower, Freundschaften und Familiengeschichten. Einen offiziellen Trailer auf Netflix gibt es noch nicht. Auf der Internetdatabase Imdb hat die Serie von ihren spanischen Zuschauern eine Bewertung von 7,6 erhalten, mit der Veröffentlichung auf Netflix dürfte sich das allerdings noch ändern. (AZ)

