"The Huntsman & The Ice Queen": TV-Termin, Handlung, Schauspieler, Trailer

"The Huntsman & The Ice Queen": Charlize Theron und Chris Hemsworth sind Teil des Casts. TV-Termin, Handlung und Trailer: hier.

"The Huntsman & The Ice Queen" kommt immer wieder im Fernsehen. Infos rund um TV-Termine, Handlung, Besetzung und Trailer des Films finden Sie hier im Überblick.

Von Carla Gospodarek

"The Huntsman & The Ice Queen" ist ein US-amerikanisches Fantasy-Drama. Der Film ist auch in Deutschland immer wieder im Fernsehen zu sehen. Wann der nächste TV-Termin ist, was die Handlung ist und welche Schauspieler mitspielen, lesen Sie in unserer Übersicht. Auch zeigen wir Ihnen einen Trailer zum Film.

"The Huntsman & The Ice Queen": Wann ist der nächste TV-Termin?

Das nächste Mal im TV zu sehen, ist "The Huntsman & The Ice Queen" am Ostermontag, 13. April 2020, um 20.15 Uhr auf RTL.

Handlung von "The Huntsman & The Ice Queen"

Die Handlung des Films spielt lange vor der epischen Schlacht gegen Snow White, als die böse Königin Ravenna noch zusammen mit ihrer Schwester Freya das Königreich regierte. Als der Eiskönigin Freya durch einen schlimmen Verrat das Herz gebrochen wird, flüchtet sie sich in einen Eispalast, in dem sie aus Rache ein Kriegsheer aus Huntsmen ausbildet. Zwei dieser Kämpfer sind Eric und Sara, die sich während der Ausbildung ineinander verlieben. Weil sie damit gegen das oberste Gesetz (Liebe ist im Reich verboten) verstoßen, wird das Paar von der Eiskönigin verbannt. Gemeinsam wollen Eric und Sara deshalb das Land von der Herrschaft der beiden Königinnen befreien..

Besetzung: Das sind die Schauspieler im Cast von "The Huntsman & The Ice Queen"

Hier präsentieren wir Ihnen einen Überblick der Hauptdarsteller von "The Huntsman & The Ice Queen":

Chris Hemsworth : The Huntsman

The Huntsman Charlize Theron : Ravenna

Ravenna Jessica Chastain : Sara

Emily Blunt: Freya

Nick Frost: Nion

Nion Rob Brydon: Griff

Griff Sheridan Smith : Mrs. Bromwyn

Mrs. Bromwyn Alexandra Roach: Doreena

"The Huntsman & The Ice Queen": Der offizielle Trailer

Das ist der deutsche Trailer zum Fantasyfilm "The Huntsman & The Ice Queen". (AZ)

