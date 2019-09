vor 3 Min.

"The I-Land": Folgen, Schauspieler, Trailer, Kritik und Stream

Bild: Courtesy of Netflix

"The I-Land" ist auf Netflix zu sehen. Wir liefern die Infos rund um Start, Folgen, Schauspieler, Trailer, Kritik, Stream.

Mit "The I-Land" hat Neflix eine neue Serie im Programm. Die Serie erinnert etwas an "Lost" und "Battel Royale". Zehn Menschen landen dabei auf einer einsamen Insel - ohne Erinnerung, wie so dort hingekommen sind. Eines wird aber schnell klar: Auf der Insel warten tödliche Gefahren. Außerdem werden die "Gestrandeten" mit Kameras überwacht.

Dazu kommt, dass auch noch zwischen den Protagonisten ein Kampf entbrennt. Es wird also zur großen Herausfordernd, wieder lebend von der Insel wegzukommen. Dafür muss vor allem erst einmal die Frage geklärt werden, wer eigentlich für das Ganze verantwortlich ist.

Bei "The I-Land" handelt es sich um eine Eigenproduktion von Netflix. Hier liefern wir alle Infos dazu - unter anderem zu den Folgen, der Handlung und der Kritik. Außerdem gibt es einen Trailer.

"The I-Land": Start auf Netflix

"The I-Land" ist seit dem 12. September 2019 bei Netflix verfügbar. Über die neue Mystery-Serie aus den USA ist bisher noch recht wenig bekannt, außer einem Trailer hat Netflix kaum Informationen zur aktuellsten Eigenproduktion veröffentlich. Der Streaming-Dienst kann 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro.

Staffel 1 von "The I-Land": Wie viele Folgen gibt es?

Die erste Staffel der neuen Abenteuerserie "The I-Land" wird insgesamt zehn Folgen umfassen. Eine Folge ist dabei etwa 40 Minuten lang. Mystery-Fans bietet die Serie damit knapp sieben Stunden Unterhaltung. Produziert wurde die Serie von Jonathan Scarfe, Kate Bosworth und Lucy Teitler. Die Idee zur Serie hatte Neil LaBute.

Handlung von "The I-Land": Worum geht es in der neuen Netflix-Serie?

Zehn Menschen wachen auf einer unbekannten Insel auf - ohne jegliche Erinnerung daran wer sie sind oder wie sie hier her gekommen sind. Sie versuchen aus der bedrohlichen Umgebung zu entkommen, müssen jedoch schnell feststellen, dass nicht alles so ist wie es scheint. Ähnlich wie in der Serie "Lost" sind die unfreiwilligen Inselbewohner dazu gezwungen die Geheimnisse der Insel zu ergründen und dabei über sich hinauszuwachsen - oder bei dem Versuch zu sterben.

Cast und Schauspieler: Besetzung von "The I-Land"

Allgemein hat Netflix bei der Besetzung ihrer neuen Serie eher auf unbekanntere Schauspieler gesetzt. Das ein oder andere bekannte Gesicht ist aber dennoch dabei. Alex Pettyfer hatte die Hauptrolle in "Ich bin Nummer 4" aus dem Jahr 2011. Außerdem kennt man Kate Bosworth als Lois Lane aus "Superman Returns" (2006). Zudem sind diese Schauspieler bei "The I-Land" dabei: Natalie Martinez, Kyle Schmid, Clara Wong und Kota Eberhardt.

"The I-Land" Trailer und Kritik

Die ersten Kritiken zur neuen Netflix-Serie wird es sicher bald nach der Veröffentlichung am 12. September geben. Lohnt sich die Serie? Sie können sich vorab ein Bild machen, denn Neflix hat auch einen Trailer zu "The I-Land" veröffentlicht.

