"The Jungle Book": Handlung, Besetzung, Trailer, TV-Termin heute am 05.07.2020

"The Jungle Book" kommt heute Abend im Free-TV. Alles Wichtige über TV-Termin, Handlung, Schauspieler und Trailer erfahren Sie hier.

Von Tanja Schauer

"The Jungle Book", die Neuverfilmung des gleichnamigen Disney-Klassikers, läuft an diesem Sonntag im Free-TV. Wann ist der TV-Termin? Worum geht es im Film? Welche Schauspieler sind beteiligt? Alle Infos zu "The Jungle Book" erhalten Sie hier. Zudem finden Sie einen Trailer am Ende des Artikels.

TV-Termin von "The Jungle Book"

"The Jungle Book" läuft am Sonntag, 05. Juli 2020 um 20.15 Uhr bei ProSieben. Der Real- und Animationsfilm von 2016 dauert insgesamt 105 Minuten und ist ab 6 Jahren freigegeben.

"The Jungle Book": Das ist die Handlung

Der Waisenjunge Mogli wächst in der Obhut von Wölfin Raksha im Dschungel auf. Auf seine tierischen Freunde wie Balu den Bären kann sich Mogli stets verlassen.

Doch Shir Khan, der Tiger, durch den bereits Moglis Eltern ums Leben kamen, ist nach wie vor eine Bedrohung für die friedlichen Bewohner des Dschungels und ununterbrochen auf der Jagd nach Mogli.

Besetzung: Schauspieler im Cast von "The Jungle Book"

Das sind die Schauspieler im Haupt-Cast von "The Jungle Book":

Rolle Schauspieler/Originalstimme Deutsche Synchronisation Mogli Neel Sethi Pablo Ribet-Buse Baghira Ben Kingsley Joachim Król Balu Bill Murray Armin Rohde Shir Khan Idris Elba Ben Becker King Louie Christopher Walken Christian Berkel Kaa Scarlett Johansson Jessica Schwarz Raksha Lupita Nyong’o Heike Makatsch Akela Giancarlo Esposito Justus von Dohnányi Ikki Garry Shandling Olaf Reichmann Zwergwildschwein Jon Favreau Hans Hohlbein Rama Ralph Ineson Patrick Winczewski Rieseneichhörnchen Sam Raimi Stefan Fredrich Rocky, das Nashorn Russell Peters Oliver Stritzel

"The Jungle Book": Der Trailer zum Film

Hier sehen Sie den offiziellen Trailer zum Film:

