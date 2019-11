07:33 Uhr

"The Kelly Family – 25 Jahre Over the Hump" heute im TV

Die Jubiläumsshow "The Kelly Family – 25 Jahre Over the Hump" läuft heute im TV. Das Archivbild von 1998 zeigt die Kelly Family, die ein Ständchen für die Fotografen auf dem Balkon von Schloss Gymnich (Erftkreis) gibt.

In der Jubiläumsshow "The Kelly Family – 25 Jahre Over the Hump" feiern Mitglieder der Kelly Family heute ihr erstes Erfolgsalbum. Hier erfahren Sie mehr über Sendetermin und Inhalt.

Mit dem berühmten Album "Over the Hump" schafft die Kelly Family vor genau 25 Jahren ihren Durchbruch. Passend zum 25-jährigen Geburtstag des Kelly-Meilensteins lebt die erfolgreichste Musikerfamilie der Welt mit einer großen Jubiläumsshow "The Kelly Family – 25 Jahre Over the Hump" dieses Werk hoch. Gemeinsam mit Moderator Oliver Geissen blickt die Band auf die letzten 25 Jahre zurück.

"The Kelly Family – 25 Jahre Over the Hump": Welche Mitglieder der Kelly Familiy zeigen sich heute in der Sendung?

1994 kam das erste kommerziell erfolgreiche Album der Kelly Family auf den Markt. Diese Familienmitglieder der Kelly Family sind in der Jubiläumsshow zum 25. Geburtstag ihres Erfolgsalbums "Over the Hump" zu Gast:

Joey Kelly

Paul Kelly

Patricia Kelly

John Kelly

Cathy Kelly

Angelo Kelly

Damit fehlen andere, ehemalige Mitglieder der Band wie Maite Kelly oder Michael Patrick Kelly live in der Sendung.

Das passiert heute in "The Kelly Family – 25 Jahre Over the Hump"

In der Jubiläumssendung wechseln sich Gesangseinlagen, persönliche Einblicke und Videoaufnahmen aus den Anfängen der Band ab. Die Mitglieder der Kelly Family blicken auf ein buchstäblich bewegtes Leben zurück. So hat die Großfamilie unter anderem in Spanien und Deutschland als Straßenmusiker gelebt. "Ich bin dankbar, dass ich das erlebt habe. Das ist die beste Schule, die man bekommen kann", sagt John Kelly in der Sendung.

Doch vor dem Erfolg mit dem Album "Over the Hump" gab es für die Familie auch schwere Phasen. Maite Kelly erklärt in einem Einspieler, dass die Zeit nach dem Tod ihrer Mutter Barbara Kelly für die Familie sehr schwer war. Sie lebten 1982 in Paris und neben der Trauer um die geliebte Mutter, hatte die Kelly Family Probleme über die Runden zu kommen.

Wann und wo läuft "The Kelly Family – 25 Jahre Over the Hump" heute im TV?

"The Kelly Family – 25 Jahre Over the Hump" ist heute Abend, 20. November, beim Privatsender RTL zu sehen. Die Jubiläumssendung beginnt zur Primetime, um 20.15 Uhr.

Und: Michael Patrick Kelly ist zwar nicht bei "The Kelly Family – 25 Jahre Over the Hump" als Gast vertreten. Am Dienstag, den 26. November ist er dafür als Gastgeber bei "Sing meinen Song - Die Weihnachtsparty" auf Vox zu sehen. Mehr über diese Sendung erfahren Sie hier: "Sing meinen Song - Die Weihnachtsparty": Teilnehmer, Lieder, Termin, CD. (AZ)

