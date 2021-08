"The Kissing Booth 3": Wann ist der Start auf Netflix?

Mit "The Kissing Booth 3" geht bereits der dritte Teil der Netflix-Reihe an den Start. Hier erfahren Sie alles Wichtige zum Film.

In wenigen Tagen ist es so weit: Der dritte und damit letzte Teil von "The Kissing Booth" startet auf Netflix. Die Filmreihe basiert auf dem gleichnamigen Roman von Beth Reekles, der bereits 2013 veröffentlicht wurde. Im Zentrum der romantischen Komödie steht Rochelle Evans, genannt Elle, die sich in den Bruder ihres besten Freundes verliebt.

Wann steht Teil 3 von "The Kissing Booth" bei Netflix zum Abruf bereit? Worum geht es? Welches Schauspieler sind im Cast? Hier erfahren Sie alles Wichtige über den Start, die Besetzung und die Handlung.

Start von "The Kissing Booth 3"

"The Kissing Booth 3" wird ab Mittwoch, 11. August 2021, bei Netflix verfügbar sein. Von ca. 9.00 Uhr morgens an kann der Film schließlich jederzeit beim Streaming-Dienst abgerufen werden.

Anfang des Jahres erhöhte die Plattform die Preise der verschiedenen Abonnements. Einzig das Basis-Abo behielt seinen Preis und ist nach wie vor für 7,99 Euro buchbar. Der Nachteil des Basis-Abonnement ist jedoch, dass der Dienst nur von jeweils einem Gerät genutzt werden kann.

Die beiden übrigen Abonnements schlagen nun mit 12,99 Euro, sowie 17,99 Euro im Monat zu Buche. Bei Abschluss eines Standard-Abos können die Inhalte in Full-HD-Qualität und auf bis zu zwei Geräten abgerufen werden. Wer sich für ein Premium-Abo entscheidet, kann sich über 4k-Qualität beim streamen freuen.

"The Kissing Booth 3": Das ist die Handlung beim Netflix-Film

Zum Ende des zweiten Teils von "The Kissing Booth" wurde klar: Für Elle stehen im dritten Teil der Reihe große Entscheidungen an. Sie muss sich entscheiden, welches College sie besuchen möchte und die Entscheidung gestaltet sich schwerer als gedacht. Sie wurde in Harvard angenommen, wo sie bei Noah sein könnte. Aber auch Berkeley würde sie aufnehmen – die Universität, die ihr bester Freund Lee besuchen wird. Sowohl ihr Freund Noah als auch sein Burder Lee denken, dass Elle mit ihnen gehen wird, doch sie hat sich bisher nicht überwinden können, sich zu entscheiden. Noch eine Fernbeziehung mit Noah könnte das endgültige Ende ihrer Beziehung bedeuten, Lee nicht zu begleiten, das Ende ihrer Freundschaft.

Im Trailer zeigt sich, dass Lees und Noahs Mutter versucht Elle zu helfen, das Gefühlschaos in ihr zu ordnen: „Vielleicht hat deine College-Wahl mehr damit zu tun was andere von dir wollen. Du solltest mal darüber nachdenken, was du willst.“

Besetzung: Schauspieler im Cast von "The Kissing Booth 3"

Auch im dritten Teil der Filmreihe warten einige bekannte, jedoch auch neue Gesichter auf die Zuschauer. Hier finden Sie die Darsteller im Haupt-Cast im Überblick:

Schauspieler Rolle Joey King Elle Evans Joel Courtney Lee Flynn Jacob Elordi Noah Flynn Molly Ringwald Mrs. Flynn Stephen Jennings Mr. Evans Joshua Eady Tuppen Frances Sholto-Douglas Britische Schönheit (Vivian) Morne Visser Mr Flynn

"The Kissing Booth 3": Trailer

Um sich einen ersten Eindruck zu "The Kissing Booth 3" verschaffen zu können, haben wir hier den offiziellen Trailer für Sie bereitgestellt:

