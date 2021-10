The L Word: Generation Q: Alles zu Staffel 2 auf Sky Ticket

"The L Word: Generation Q" gibt es aktuell bei Sky Ticket zu sehen. Start, Folgen, Besetzung, Handlung und Trailer haben wir hier für Sie.

Aktuell ist Staffel 2 von "The L Word: Generation Q" auf Sky zu sehen. Es dreht sich hierbei um das Leben von neun Hauptdarstellern in Los Angeles, das so einiges an Achterbahnfahrten mit sich bringt.

Wenn Sie mehr über die Sky-Serie erfahren möchten, haben wir alle Infos für Sie rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung sowie einen offiziellen Trailer.

"The L Word: Generation Q": Start auf Sky Ticket

Start der zweiten Staffel von "The L Word: Generation Q" war am Mittwoch, den 29. September 2021. Seitdem werden die einzelnen Folgen der Serie auf Sky Ticket, Sky Atlantic und über Sky Q gezeigt.

Das sind die Folgen von "The L Word: Generation Q"

Auf Sky Atlantic werden die Folgen von "The L Word: Generation Q" wöchentlich ausgestrahlt, immer mittwochs zur Prime-Time um 20.15 Uhr in Doppelfolgen. Auf den Streaming-Anbietern Sky Ticket und Sky Q stehen sie ebenfalls auf Abruf zum Ansehen zur Verfügung.

Hier haben wir eine Übersicht der einzelnen Episoden für Sie. Manche deutsche Namen sind noch nicht veröffentlicht worden, wir haben die englischen in Kursiv ergänzt und werden sie ersetzen, sobald sie erscheinen.

Folge Folgenname Wann? Wo? 1 Ladykiller Mi , 29.9.21 Sky Atlantic 2 Lass dich fallen Mi , 29.9.21 Sky Atlantic 3 Lass das Glück weiblich sein Mi , 6.10.21 Sky Atlantic 4 Lügengebilde Mi , 6.10.21 Sky Atlantic 5 Lippenbekentnisse Mi , 13.10.21 Sky Atlantic 6 Love Shack Mi , 13.10.21 Sky Atlantic 7 Light Mi , 20.10.21 Sky Atlantic 8 Launch Party Mi , 20.10.21 Sky Atlantic 9 Last Dance Mi , 27.10.21 Sky Atlantic 10 Last Call Mi , 27.10.21 Sky Atlantic

Besetzung bei "The L Word: Generation "Q: Schauspieler und Cast

Wir haben den Cast von Staffel 2 von "The L Word: Generation Q" für Sie in einer Übersicht zusammen gefasst:

Rolle Schauspieler Bette Porter Jennifer Beals Shane McCutheon Katherine Moennig Alice Pieszecki Leisha Hailey Gigi Ghorbani Sepideh Moafi Sarah Finley Jacqueline Toboni Dani Nùñez Arienne Mandi Sophie Suarez Rosanny Zayas Micah Lee Leo Sheng Carrie Rosie O'Donnell Tess Van De Berg Jamie Clayton Tom Maultsby Donald Faison

Darum geht es bei "The L Word: Generation Q" auf Sky Ticket: Handlung

In Staffel 2 von "The L Word: Generation Q" geht es um insgesamt neun Hauptdarsteller, die Liebe, Liebeskummer, Erfolg und Rückschläge erfahren. Sie alle leben in Los Angeles und genau darum dreht sich die Serie: Um das Leben von Bette, Shane, Alice, Dani, Micah, Sarah, Sophie, Gigi und Angelica.

Das Finale der letzten Staffel endete mit Sophies Entscheidung am Flughafen, nach der sie, Dani und Finley nun einiges zu bewältigen haben. Währenddessen stellen Bette und Angie einiges in Frage: Ihre Wurzeln. Nach ihrer Scheidung muss Shane sich um die Bar kümmern, Alices Leben wird komplett auf den Kopf gestellt, Micah erwarten große Veränderungen in Karriere und Liebe und Gigis Reise nimmt eine gänzlich unerwartete Wendung.

Offizieller Trailer zu "The L Word: Generation Q"

Einen deutschen Trailer zu "The L Word: Generation Q" gibt es noch nicht. Wir haben hier die englische Version für Sie verlinkt, sollte eine deutsche noch veröffentlicht werden, werden wir diese in unserem Artikel ergänzen.