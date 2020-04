vor 2 Min.

"The L-Word: Generation Q": Start, Folgen, Handlung, Besetzung, Trailer - am 15.04.2020 geht es los

Mitte April geht Staffel 1 von "The L-Word: Generation Q" bei Sky an den Start. Alle Infos rund um Folgen, Handlung, Schauspieler und einen Trailer gibt es hier.

"The L-Word" war erstmals 2004 im TV zu sehen und lief über sechs Staffeln bis 2009. Die nun erscheinende Nachfolgeserie "The L-Word: Generation Q" befasst sich mit der Frage, was sich in den vergangenen zehn Jahren in der LGBTQ-Szene verändert hat. Neben neuen Gesichtern sind auch aus einige Bekannte aus der vorherigen Serie wieder dabei. Die wichtigsten Infos rund um Folgen, Start, Handlung und die Schauspieler im Cast haben wir hier für Sie.

Start von "The L-Word: Generation Q" bei Sky

Sky zeigt die erste Staffel von "The L-Word: Generation Q" ab dem 15. April 2020 um 20.15 in Doppelfolgen auf dem Sender Sky Atlantic. Nach der Ausstrahlung werden die Episoden dann auch auf den Online-Portalen von Sky im Stream zur Verfügung stehen.

"The L-Word: Generation Q": Folgen von Staffel 1

Das Debüt der Nachfolgeserie von "The L-Word" umfasst insgesamt acht Folgen. Hier sind die Titel der Episoden im Überblick:

Folge 1 (15.4.20): "Lass es uns wieder tun"

Folge 2 (15.4.20): "Leichen im Keller"

Folge 3 (22.4.20): "Liebesleid"

Folge 4 (22.4.20): "Lucky Ladies"

Folge 5 (29.4.20): "Leidensgenossen"

Folge 6 (29.4.20): "Lose Enden"

Folge 7 (6.5.20): "List und Tücke"

Folge 8 (6.5.20): "Leider verloren"

Handlung von "The L-Word: Generation Q": Worum geht es in der Serie?

"The L-Word: Generation Q" macht da weiter, wo der Vorgänger "The L-Word" im Jahr 2009 aufgehört hat: Im Fokus der Serie steht das Leben von lesbischen Frauen, die sich den alltäglichen Herausforderungen des Lebens stellen. Wieder zu sehen sind unter anderem die Charaktere Bette (Jennifer Beals) und Shane (Katherine Moenning). Belle möchte die erste lesbische Bürgermeisterin von los Angeles werden und steht mitten im Wahlkampf, während Shane als Eigentümerin bei einem Club einsteigt und Probleme in ihrer Ehe hat.

Besetzung von "The L-Word: Generation Q": Schauspieler im Cast

Zu den Hauptcharakteren der neuen Serie zählen neben den Protagonisten des Originals auch einige neue Gesichter. Hier finden Sie die Hauptdarsteller in der Übersicht:

Trailer zu "The L-Word: Generation Q"

Einen deutscher Trailer zur Serie wurde bisher nicht veröffentlicht. Sie können sich hier aber bis dahin den englischen Trailer ansehen:

Themen folgen