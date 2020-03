08:47 Uhr

"The Last Kingdom", Staffel 4: Start, Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer

"The Last Kingdom", Staffel 4 bald auf Netflix: Start, Handlung, Schauspieler, Folgen und Trailer - alles hier in der Übersicht.

Ende April kehrt "The Last Kingdom" mit einer vierten Staffel auf Netflix zurück. Start, Folgen, Handlung, Schauspieler und Trailer finden Sie hier auf einen Blick.

Im April ist es so weit: "The Last Kingdom" kehrt mit Staffel 4 auf Netflix zurück. Wann der genaue Start ist, wie viele Folgen es gibt, welche Schauspieler mitspielen und was die Handlung ist, lesen Sie in dieser Übersicht.

Wann ist der Start von "The Last Kingdom" Staffel 4?

Die vierte Staffel der Serie "The Last Kingdom" startet am Sonntag, 26. April, auf Netflix. Der Streaming-Dienst kann laut Anbieter 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro.

Das ist die Handlung von "The Last Kingdom"

In der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts fallen Wikinger in die angelsächsischen Königreiche Englands ein. Uhtred wird als Kind von Wikingern entführt und wächst als einer der ihren auf. Als junger Erwachsener wird sein Ziehvater Ragnar jedoch von eigenen Leuten verraten und ermordet.

Uhtred kann fliehen. Er stellt Ansprüche auf sein Recht, Ealdorman von Bebbanburg zu sein. Hierfür schließt er sich Alfred an, dem König von Wessex, wobei beide auf den eigenen Vorteil bedacht sind. Uhtred unterstützt Alfred bei der Abwehr der Wikinger, darunter auch ehemalige Freunde und Bekannte von ihm.

Besetzung und Cast: Das sind die Schauspieler bei "The Last Kingdom"

Uhtred von Bebbanburg: Alexander Dreymon

Beocca: Ian Hart

Ealhswith: Eliza Butterworth

Aethelwold: Harry McEntire

Ragnar: Tobias Santelmann

Brida: Emily Cox

Alfred der Große : David Dawson

: Leofric: Adrian Bower

Odda der Ältere: Simon Kunz

Wie viele Folgen gibt es von "The Last Kingdom"?

Insgesamt gibt es bisher 26 Folgen in drei Staffeln. Die neue Staffel 4 wird zehn Folgen haben. Die einzelnen Episoden haben keine Namen, nur Nummern.

Staffel 1

8 Folgen

Staffel 2

8 Folgen

Staffel 3

Zehn Folgen

Trailer von "The Last Kingdom"

Das ist der Trailer zu Serie.

