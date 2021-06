Staffel 5 von "The Last Kingdom": Das ist zu Start, Handlung und Besetzung bekannt

Staffel 5 von "The Last Kingdom" erscheint auf Netflix. Was ist über die Handlung und Besetzung schon bekannt?

Staffel 5 von "The Last Kingdom" wird die letzte der Serie sein - für Uhtred steht also das Finale an. Hier erfahren Sie, was zu Start, Handlung und Besetzung schon bekannt ist.

"The Last Kingdom", Staffel 5: Wann ist der Start bei Netflix?

Die bisher letzte veröffentlichte Staffel startete im April 2020 bei Netflix. Die Fortsetzung lässt etwas auf sich warten. Der Start von Staffel 5 von "The Last Kingdom" wird wohl Ende 2021 oder Anfang 2022 erfolgen.

Handlung: Worum geht es bei "The Last Kingdom"?

Die Serie "The Last Kingdom" beruht auf der Romanreihe "Die Uhtred-Saga" (Original: "The Saxon Stories") von Bernard Cornwell. Sie handelt von der fiktiven Person Uhtred, einem angelsächsischen Ealdorman im England des 9. Jahrhunderts nach Christus. Ein Ealdorman, im Deutschen "Aldermann", stand damals an der Spitze eines Shire, also einer Grafschaft.

Wikinger sind in die angelsächsischen Königreiche Englands eingefallen. Uhtred wird als Kind von den Eroberern entführt und wächst als Wikinger auf. Als junger Erwachsener wird allerdings sein Ziehvater Ragnar von den eigenen Leuten ermordet. Uhtred kann fliehen. Er macht Ansprüche auf sein Recht geltend, Ealdorman seiner Heimatgrafschaft Bebbanburg zu sein. Hierfür schließt er sich Alfred an, dem König von Wessex, wobei beide auf den eigenen Vorteil bedacht sind. Uhtred unterstützt Alfred bei der Abwehr der Wikinger. Darunter befinden sich auch einige seiner ehemaligen Freunde und Bekannten.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "The Last Kingdom"?

Die exakte Besetzung der Staffel 5 ist noch nicht bekannt. Experten gehen aber davon aus, dass zumindest die Hauptrollen größtenteils mit den bisherigen Akteuren besetzt werden:

Alexander Dreymon: Uhtred von Bebbanburg

Matthew Macfadyen: Lord Uhtred

Ian Hart : Beocca

: Beocca David Dawson: Alfred

Adrian Bower: Leofric

Brian Vernel : Odda der Jüngere

: Odda der Jüngere Eliza Butterworth : Aelswith

: Aelswith Emily Cox: Brida

Thomas W. Gabrielsson : Guthrum

: Guthrum Harry McEntire : Aethelwold

: Aethelwold Tobias Santelmann: Ragnar

Simon Kunz: Odda der Ältere

Amy Wren : Mildrith

: Mildrith Peri Baumeister: Gisela

Richard Rankin: Pater Hrothweard

Toby Regbo: Aethelred

(AZ)

"The Last Kingdom": Trailer zur Netflix Serie

Zur Staffel 5 gibt es noch keinen Trailer. Möchten Sie vielleicht einen früheren sehen?

