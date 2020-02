vor 44 Min.

"The Last of Us 2": Mai-Release, Gameplay, Trailer - Infos zum Game

"The Last of Us Part 2": Release, Gameplay, Trailer und Kritik - hier gibt es die Infos.

Der Release von "The Last of Us 2" ist mittlerweile für den Mai 2020 angesetzt. Alle Infos rund um Gameplay und Trailer von Part 2 lesen Sie bei uns.

Da Spiel "The Last of Us Part 2" erzählt die Geschichte von Joel und vor allem Ellie 2020 weiter. Der Release wurde aber noch einmal um drei Monate nach hinten geschoben.

Entwickler Naughty Dog begründete das damit, dass mehr Zeit für den nötigen Schliff nötig sei. Andernfalls hätte man Abstriche bei der Qualität machen müssen.

"The Last of Us 2": Release-Datum von Februar auf Mai verschoben

Der Release von "The Last of Us Part 2" war ursprünglich für den 21. Februar 2020 angekündigt. Doch Entwickler Naughty Dog musste das Erscheinungsdatum noch einmal verschieben. Das Spiel soll nun am 29. Mai 2020 erscheinen.

"The Last of Us Part 2": Trailer

Hier finden Sie einen Trailer zum Spiel:

"The Last of Us 2": Gameplay

Über das Gameplay lässt sich vor Release noch nicht viel sagen, allerdings hat der Entwickler Naughty Dog bereits erste Gameplay-Szenen veröffentlicht. Am Grundkonzept hat sich gegenüber des ersten Teils nicht viel geändert, man erlebt das Geschehen auch in Teil zwei in der Third-Person-Perspektive. Diese auf der E3 2018 gezeigten Ausschnitte aus "The Last of Us Part 2" bieten einen ersten Einblick ins Gampelay des Spiels:

