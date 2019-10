16.10.2019

"The Last of Us 2": Release, Gameplay, Trailer, Kritik

"The Last of Us Part 2" erscheint 2020. Alle Infos zu Release, Gameplay, Trailer und Kritik des Playstation 4 Spiels gibt es hier.

2020 wird "The Last of Us 2" veröffentlicht. Alle Infos rund um Release, Gameplay, Trailer und Kritik von Part 2 lesen Sie hier.

"The Last of Us Part 2" ist eines der wohl am sehnsüchtigsten erwarteten Spiele für die Playstation 4. Der erste Teil wurde am 14.06.2013 veröffentlich und verkaufte sich innerhalb von drei Wochen mehr als 3,4 Millionen Mal. Das Spiel wurde ursprünglich für die Playstation 3 veröffentlicht und war so erfolgreich bei Spielern und Kritikern, dass es nur ein Jahr später als Remastered-Version für die Nachfolge-Konsole Playstation 4 erneut veröffentlicht wurde. Schon 2016 kündigte der Entwickler Naughty Dog eine Fortsetzung an und im kommenden Jahr ist es nun endlich so weit. Hier erhalten Sie alle Infos zu Release, Gameplay, Trailer und Kritik von "The Last of Us Part 2".

"The Last of Us 2" Release: Wann kommt das PS 4-Spiel auf den Markt?

"The Last of Us Part 2" wird am 21. Februar 2019 für die Playstation 4 erscheinen. Besitzer anderer Konsolen und PC-Spieler schauen in die Röhre - es handelt sich wie auch bereits beim ersten Teil um einen Playstation 4-Exklusiv-Titel. Die Fortsetzung wird in vier verschiedenen Versionen erhältlich sein. Zum Verkauf stehen die Standard-Edition, eine Digital Deluxe-Edition mit Soundtrack und anderen digitalen Features, eine Special-Edition im Steelbook und einer Collector's Edition, die Fans unter anderem eine Figur des Hauptcharakters Ellie und eine Replik von ihrem Armband bietet.

"The Last of Us Part 2": Trailer und Kritik

Der erste Teil von "The Last of Us" kam bei Spielern und Kritikern gleichermaßen sehr gut an. Auf der Bewertungsplattform metacritic werden die Meinungen zahlreicher Kritiker und Spieler zusammengetragen. "The Last of Us" hat von Kritikern dort mit durchschnittlich 95 von 100 Punkten eine ausgezeichnete Wertung erhalten. Auch die Spieler waren vom Spiel überzeugt: Mit 9.2 von 10 möglichen Punkten liegt "The Last of Us" weit über dem Durchschnitt. Was Kritiker über den zweiten Teil des weltweit erfolgreichen Survival-Spiels zu sagen haben, wird natürlich erst nach dem Release im kommenden Jahr bekannt. Bis dahin können Sie sich über diesen Trailer einen ersten Eindruck verschaffen:

"The Last of Us 2" Gameplay: Wie spielt es sich?

Über das Gameplay lässt sich vor Release noch nicht viel sagen, allerdings hat der Entwickler Naughty Dog bereits erste Gameplay-Szenen veröffentlicht. Am Grundkonzept hat sich gegenüber des ersten Teils nicht viel geändert, man erlebt das Geschehen auch in Teil zwei in der Third-Person-Perspektive. Diese auf der E3 2018 gezeigten Ausschnitte aus "The Last of Us Part 2" bieten einen ersten Einblick ins Gampelay des Spiels:

Themen folgen