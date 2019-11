"The Lies Within": Start, Folgen, Handlung, Schauspieler, Stream, Trailer

15:48 Uhr

"The Lies Within": Start, Folgen, Handlung, Schauspieler, Stream, Kritik.

Netflix bringt demnächst die koreanische Polit-Serie "The Lies Within" an den Start. Hier alle Infos zur Handlung, dem Stream, den Folgen, der Kritik und dem Trailer.

"The Lies Within" ist eine südkoreanische TV-Serie, die von Studio Dragon entwicklelt wurde. Der Streaming-Anbieter Netflix wird sie demnächst zum Download zur Verfügung stellen. Hier finden Sie alle Infos zum Start im Stream, zur Handlung, den Folgen von Staffel 1 und der Meinung der Kritik. Auch einen Trailer können wir Ihnen anbieten.

"The Lies Within": Wann ist der Start beim Streaming-Anbieter Netflix?

In Deutschland startet "The Lies Within" am 2. Dezember 2019 .

Die Handlung von "The Lies Within": Worum geht es?

Als ihr Vater ums Leben kommt und ihr Mann verschwindet, ändert sich das Leben von Kim Seo-hui von einem Tag auf den anderen. Sie arbeitet mit dem Polizisten Jo Tae-sik zusammen und wird Abgeordnete der Nationalversammlung.

"The Lies Within": Die Folgen von Staffel 1 der Netflix-Serie

Folge 1: Die Hand

Jo Tae-sik nimmt einen scheinbaren Selbstmord unter die Lupe. Kim Seo-hui erfährt von Kim Seung-cheols Unfalltod, kann Jeong Sang-hun aber nicht erreichen.

Folge 2: Das Ziel

Tae-sik und sein Team untersuchen Sang-huns Verschwinden. Dabei erfahren sie auch von der Zusammenarbeit zwischen dem Vermissten und Seung-cheol.

Folge 3: Der Köder

Als ein von ihm gesuchter Fabrikarbeiter tot aufgefunden wird, nimmt Tae-sik die Ermittlungen auf. Seo-hui muss eine harte Wahlkampftour durchstehen.

Folge 4: Der Neuanfang

Ein weiteres Paket des Grauens taucht auf. Tae-sik und sein Team vermuten, dass Dong-gu etwas damit zu tun hat. Ein Gesetzesentwurf ihrer Partei macht Seo-hui zu schaffen.

Folge 5: Die Kehrseite

Da in der Nervenklinik merkwürdige Dinge vor sich zu gehen scheinen, wird Jeon Ho-gyu mit einer Undercover-Mission betraut. Seo-hui belauscht Hong Min-guk und Dong-gu.

Folge 6: Das Verschwinden

Tae-sik löst das Rätsel um die Nervenheilanstalt, doch Sang-hun bleibt verschwunden. Seo-hui will von Jeong Yeong-mun erfahren, was dieser wusste.

Folge 7: Die Eifersucht

Die Polizei sucht weiterhin nach der Wahrheit und nimmt Jin Yeong-min in die Mangel. Wie sich herausstellt, verbindet ihn mit Sang-hun eine lange Vorgeschichte.

Folge 8: Das Auge

Seo-hui schenkt Tae-sik in Bezug auf die geheimen Nachrichten reinen Wein ein und ermittelt zu einer Beerdigung, die Sang-hun vor seinem Verschwinden besuchte.

Folge 9: Der Schlüssel

Tae-siks erneute Ermittlungen zu Choe Su-hyeons Tod sorgen bei vielen für Empörung. Seo-hui geht der Verbindung zu Sang-hun nach.

Folge 10: Der Abgrund

Tae-sik geht mit Seo-hui seiner Suspendierung zum Trotz den Hinweisen von der Liste auf dem USB-Laufwerk nach. Kang Jin-gyeong überreicht Ho-gyu den defekten Laptop.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "The Lies Within"?

Lee Min-ki

Lee Yoo-young

On Ju-wan

Lee Jun-hyeok

Yun Jong-seok

Kim Jong-soo

Jong-soo Seo Hyun-woo

Song Young-chang

Lee Jun-hyuk

"The Lies Within" im Stream bei Netflix: Was sagt die Kritik zu der Serie?

Soweit wir das überblicken: bisher noch nichts. Sobald die ersten Rezensenten sich zu Wort melden, werden Sie es hier erfahren. (AZ)

Hier kommt ein erster Trailer zu "The Lies Within"

