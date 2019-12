"The Lies Within": Start, Stream, Schauspieler, Folgen, Trailer

15:29 Uhr

Die koreanische Polit-Serie "The Lies Within" startet heute am 2.12.19 bei Netflix. Alle Infos rund um Handlung, Folgen, Kritik, Stream und Trailer gibt es hier.

Heute am 2.12.19 geht die TV-Serie "The Lies Within" aus Südkorea bei Netflix an den Start. Entwickelt wurde die Serie von Studio Dragon und ist ab sofort im Stream zur Verfügung. Pünktlich zum Release gibt es hier alle Infos rund um Start, Handlung, Folgen, Stream und Kritik zu Staffel 1 in der Übersicht. Um einen ersten Eindruck zu liefern, haben wir auch den Trailer für Sie.

"The Lies Within": Wann ist der Start auf Netflix?

In Deutschland startet "The Lies Within" am 2. Dezember 2019 .

Handlung von "The Lies Within": Worum geht es?

Als ihr Vater ums Leben kommt und ihr Mann verschwindet, ändert sich das Leben von Kim Seo-hui von einem Tag auf den anderen. Sie arbeitet mit dem Polizisten Jo Tae-sik zusammen und wird Abgeordnete der Nationalversammlung.

"The Lies Within": Folgen von Staffel 1 der Netflix-Serie

Folge 1: Die Hand

Jo Tae-sik nimmt einen scheinbaren Selbstmord unter die Lupe. Kim Seo-hui erfährt von Kim Seung-cheols Unfalltod, kann Jeong Sang-hun aber nicht erreichen.

Folge 2: Das Ziel

Tae-sik und sein Team untersuchen Sang-huns Verschwinden. Dabei erfahren sie auch von der Zusammenarbeit zwischen dem Vermissten und Seung-cheol.

Folge 3: Der Köder

Als ein von ihm gesuchter Fabrikarbeiter tot aufgefunden wird, nimmt Tae-sik die Ermittlungen auf. Seo-hui muss eine harte Wahlkampftour durchstehen.

Folge 4: Der Neuanfang

Ein weiteres Paket des Grauens taucht auf. Tae-sik und sein Team vermuten, dass Dong-gu etwas damit zu tun hat. Ein Gesetzesentwurf ihrer Partei macht Seo-hui zu schaffen.

Folge 5: Die Kehrseite

Da in der Nervenklinik merkwürdige Dinge vor sich zu gehen scheinen, wird Jeon Ho-gyu mit einer Undercover-Mission betraut. Seo-hui belauscht Hong Min-guk und Dong-gu.

Folge 6: Das Verschwinden

Tae-sik löst das Rätsel um die Nervenheilanstalt, doch Sang-hun bleibt verschwunden. Seo-hui will von Jeong Yeong-mun erfahren, was dieser wusste.

Folge 7: Die Eifersucht

Die Polizei sucht weiterhin nach der Wahrheit und nimmt Jin Yeong-min in die Mangel. Wie sich herausstellt, verbindet ihn mit Sang-hun eine lange Vorgeschichte.

Folge 8: Das Auge

Seo-hui schenkt Tae-sik in Bezug auf die geheimen Nachrichten reinen Wein ein und ermittelt zu einer Beerdigung, die Sang-hun vor seinem Verschwinden besuchte.

Folge 9: Der Schlüssel

Tae-siks erneute Ermittlungen zu Choe Su-hyeons Tod sorgen bei vielen für Empörung. Seo-hui geht der Verbindung zu Sang-hun nach.

Folge 10: Der Abgrund

Tae-sik geht mit Seo-hui seiner Suspendierung zum Trotz den Hinweisen von der Liste auf dem USB-Laufwerk nach. Kang Jin-gyeong überreicht Ho-gyu den defekten Laptop.

Besetzung: Welche Schauspieler gehören zum Cast von "The Lies Within"?

Lee Min-ki als Jo Tae-sik

Lee Yoo-young als Kim Seo-hee

On Ju-wan als Jin Young-min

Lee Jun-hyeok als Jung Sang-hoon

Yun Jong-seok als Yoo Dae-yong

Kim Si-eun als Kang Jin-kyung

Yun Jong-seok als Jeon Ho-gyu

"The Lies Within" im Stream bei Netflix: Kritik zur Serie

Am Release-Tag gibt es bisher noch keine Meinungen zur neuen Serie aus Südkorea. Sobald die ersten Rezensenten sich zu Wort melden, werden Sie es hier erfahren. (AZ)

Trailer zu "The Lies Within"

