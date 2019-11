vor 1 Min.

"The Man in The High Castle", Staffel 4 - Trailer, Folgen, Cast

"The Man in The High Castle", Staffel 4: Hier gibt es Infos rund um Start, Folgen, Schauspieler und Stream.

"The Man in The High Castle" gibt es seit Mitte November mit Staffel 4 auf Amazon Prime Video im Stream zu sehen. Folgen, Handlung, Cast und Kritik - hier die Infos.

"The Man in The High Castle" ist seit dem 15.11.2019, mit Staffel 4 auf Amazon Prime Video verfügbar. Wie viele Folgen hat die finale Staffel? Was sollte man zur Handlung wissen? Welche Schauspieler sind im Cast von "The Man in The High Castle"? Lesen Sie hier die Antworten. Außerdem gibt es weitere Infos zu Besetzung, Kritik und Start auf Amazon Prime Video. Fans können sich hier auch eine Zusammenfassung von Staffel 1 bis 3 ansehen.

Start von "The Man in The High Castle"

Die Serie ist seit dem 15.11.2019 im Stream auf Amazon Prime Video erschienen. Staffel 4 ist die finale Staffel der Serie auf Amazon Prime Video.

Besetzung: "The Man in The High Castle" - Schauspieler im Cast von Staffel 4

In "The Man in The High Castle" gibt es viele Hauptcharaktere. Einige von ihnen sind seit Staffel 1 dabei, andere wurden erst später Teil des Casts. Hier einige Schauspieler und ihre Rollen im Überblick:

Alexa Davalos als Juliana Crain

Rupert Evans als Frank Frink

Luke Kleintank als Joe Blake

DJ Qualls als Ed McCarthy

Cary-Hiroyuki Tagawa als Nobusuke Tagomi

Rufus Sewell als John Smith

Joel de la Fuente als Oberinspektor Takeshi Kido

Brennan Brown als Robert Childan

Callum Keith Rennie als Gary Connell

Bella Heathcote als Nicole Dörmer

Chelah Horsdal als Helen Smith

Michael Gaston als Mark Sampson

Jason O'Mara als Wyatt Price

"The Man in The High Castle", Staffel 4 - Handlung im Überblick

Die Serie spielt in einem Paralleluniversum, in dem Deutschland und Japan den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben. Nicht nur wurde Präsident Franklin D. Roosevelt ermordet, Deutschland griff Washington D.C mit einer Atombombe an und teilte einen großen Teil der Vereinigten Staaten auf. Diese werden von dem "Greater Nazi Reich" kontrolliert, weshalb die Kolonie im Norden auch "Nazi Amerika" genannt wird. Japan kontrolliert den westlichen Teil der unterworfenen Kolonien. Es bildet sich eine Widerstandstruppe, die versucht sich vom Nazi-Regime zu befreien - mit Unterstützung eines mysteriösen Manns, der zwischen Paralleluniversen reisen kann. Das ist die grundlegende Handlung von "The Man in The High Castle". Wer schon auf dem neuesten Stand ist, kann sich hier eine offizielle Zusammenfassung von Staffel 3 ansehen.

"The Man in The High Castle", Episoden - Welche Folgen kommen gut an?

Insgesamt sind auch für Staffel 4 zehn Folgen geplant - wie in Staffel 1 - 3. Die Namen sind noch nicht bekannt. Die laut der Internetdatenbank IMDb am besten bewerteten Folgen der Serie sind folgende:

Staffel 2, Folge 10: Fallout, 9.4 Sterne

Staffel 2, Folge 9: Detonation, 9.1 Sterne

Staffel 3, Folge 10: Jahr Null, 9.1 Sterne

Staffel 4: Trailer von "The Man in The High Castle"

Der Trailer zu Staffel 4, liefert bereits einen ersten Einblick, was die Zuschauer in der finalen Staffel erwarten wird.

Kritik: Was sagen die Fans zu "The Man in The High Castle"?

Die Serie wird von den Fans gut aufgenommen. Auf IMDb.de hat "The Man in The High Castle" insgesamt eine Bewertung von 8,1 Sternen. Die Serie gewann mit Staffel 1 zwei Primetime Emmy Awards für Kameraführung und die Gestaltung des Vorspanns. Es folgten fünf weitere Emmy-Nominierungen in Staffel 2 und 3. (AZ)

