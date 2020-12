07:11 Uhr

The Mandalorian, Folge 8 von Staffel 2 heute: Besetzung, Handlung, Trailer

"The Mandalorian" ging mit Staffel 2 auf Disney+ an den Start. Heute läuft Folge 8. Welche Schauspieler sind dabei? Wie sieht die Handlung aus? Hier die Infos und ein Trailer.

The Mandalorian" gehört zu den besten Serien auf Disney+. Im Oktober folgte Staffel 2. In diesem Artikel haben wir die ersten Informationen rund um Start, Besetzung und Handlung zusammengefasst.

Achtung: Die folgenden Informationen enthalten Spoiler zu ersten Staffel der " Star Wars"-Serie:

"The Mandalorian", Staffel 2: Wann ist der Start?

Die 2. Staffel von "The Mandalorian" läuft seit dem 30. Oktober 2020 auf Disney+. Die erste Staffel war in den USA im November 2019 angelaufen, in Deutschland ging Disney+ erst im März an den Start.

Handlung und Folgen in Staffel 2 von "The Mandalorian"

Die Handlung von Staffel 2 wird sich darum drehen, dass der "Mandalorian" die Heimatwelt von "Baby Yoda" sucht - wobei das niedliche grüne Wesen natürlich eigentlich einen anderen Namen trägt, der noch enthüllt werden soll. Als Widersacher wurde im Finale der ersten Staffel Moff Gideon aufgebaut.

Wie Showrunner Jon Favreau im September im Magazin Entertainment Weekly sagte, werde die neue Staffel aber nicht nur die Abenteuer des "Mando" erzählen. Es sollen auch Handlungsstränge von anderen Figuren verfolgt werden.

Giancarlo Esposito hat schon angekündigt, dass sich seine Figur Moff Gideon eine intensive Auseinandersetzung mit dem "Mandalorian" liefern wird. Dabei werde der Charakter versuchen, den Protagonisten zu manipulieren und auch geistig zu entwaffnen.

Besetzung: Schauspieler im Cast von "The Mandalorian"

Das sind wichtige Rollen und Schauspieler in Staffel 2:

Pedro Pascal als Mandalorianer

als Mandalorianer Gina Carano als Cara Dune

Carl Weathers als Greef Carga

als Greef Carga Bill Burr als Mayfield

Giancarlo Esposito als Moff Gideon

Außerdem ist Michael Biehn mit dabei, der einen Kopfgeldjäger spielen soll. Er ist unter anderem als Kyle Reese aus dem ersten "Terminator"-Film bekannt. Außerdem gibt es Gerüchte, dass Rosario Dawson Ahsoka Tano spielen soll - eine ehemalige Schülerin von Anakin Skywalker.

Trailer zu "The Mandalorian", Staffel 2

Im September wurde ein Trailer zu Staffel 2 von "The Mandalorian" veröffentlicht, den Sie hier finden:

Das sind die Episoden von Staffel 2

Die Folgen bei "The Mandalorian" heißen Chapter oder auf Deutsch Kapitel. Sie werden fortlaufend gezählt und starten nicht bei jeder neuen Staffel bei 1.

Das sind die Episoden der zweiten Staffel:

30. Oktober 2020: Folge 1, Kapitel 9 - Der Marschall

6. November 2020: Folge 2, Kapitel 10 - Die Passagierin

13. November 2020: Folge 3, Kapitel 11 - Das Kopfgeld

20. November 2020: Folge 4, Kapitel 12 - Die Vertreibung

27. November 2020: Folge 5, Kapitel 13 - Die Jedi

4. Dezember 2020: Folge 6, Kapitel 14 - Die Tragödie

11. Dezember 2020: Folge 7, Kapitel 15 - Der Getreue

18. Dezember: Folge 8, Kapitel 16

Staffel 3 von "The Mandalorian" schon in Planung

Übrigens: Staffel 3 von "The Mandalorian" ist schon in Planung. Autor und Produzent Jon Favreau arbeitet bereits daran. Marvel-Fans kennen ihn von den "Iron Man"-Filmen - nicht nur als Regisseur, sondern auch in der Rolle von "Happy" Hogan.

Das ist schon zu Staffel 3 bekannt: The Mandalorian, Staffel 3: Start und Handlung.

