07:04 Uhr

The Mandalorian, Staffel 3: Start und Handlung - Das ist bislang bekannt

An Staffel 3 von "The Mandalorian" wird schon gearbeitet.

Staffel 3 von "The Mandalorian" befindet sich bereits in Arbeit. Was zu Start und Handlung schon bekannt ist, erfahren Sie hier.

Von Sascha Geldermann

Das sind die Infos zur zweiten Staffel: The Mandalorian, Staffel 2: Trailer, Start, Besetzung, Handlung.

"The Mandalorian" gilt bei den Serien auf Disney+ als ein Aushängeschild: Die " Star Wars"-Serie bekam schon zum Start des Streaming-Dienstes viel Aufmerksam - und auch gute Kritiken. Daher verwundert es wenig, dass sich schon Staffel 3 in Arbeit befindet.

Dieser Artikel wird regelmäßig mit neuen Informationen aktualisiert. Das ist rund um Start, Handlung und Schauspieler jetzt schon bekannt:

"The Mandalorian", Staffel 3: Wann ist Start auf Disney+ in Deutschland?

Schon im April 2020 vermeldete die zur Unterhaltungsbranche gut informierte US-Seite Variety, dass an Staffel 3 von "The Mandalorian" gearbeitet werde. Autor und Produzent ist einmal mehr Jon Favreau, den Marvel-Fans von den "Iron Man"-Filmen kennen könnten. Dort war er nicht nur als Regisseur dabei, sondern auch vor der Kamera als Happy Hogan zu sehen.

Mit dem frühen Beginn der Vorproduktion könnte Staffel 3 von "The Mandalorian" einen Start im Oktober oder November 2021 haben. Das würde zum bisherigen Muster passen: Die erste Staffel war in den USA im November 2019 gestartet, auch wenn sie dann erst im März 2020 zusammen mit Disney+ in Deutschland erschien. Staffel 2 wird auch in Deutschland am 30. Oktober 2020 veröffentlicht.

"Star Wars"-Serie "The Mandalorian": Handlung von Staffel 3 und Staffel 4 könnte "Antworten" liefern

Details zur Handlung gibt es noch nicht. Giancarlo Esposito, Darsteller von Bösewicht Moff Gideon, sagte aber People.com: "Es ist ein großes Universum, in dem es viel zu entdecken gibt. Ich denke, dass die Show den Grundstein für die Tiefe der Geschichte legt, die in den Staffeln 3 und 4 kommen wird."

Giancarlo Esposito spielt in der Serie "The Mandalorian" den Bösewicht Moff Gideon. Bild: Paul Buck, dpa (Archiv)

Er gehe davon aus, dass die Zuschauer in Staffeln 3 und 4 "Antworten bekommen werden". Offiziell angekündigt sind die beiden Staffeln von Disney aber noch nicht. Ob sie letztendlich produziert werden, wird sicherlich auch vom Erfolg der zweiten Staffel abhängen. (sge)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen