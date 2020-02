10:33 Uhr

The Mandalorian: Start, Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer

Die Macht ist mit uns. "The Mandalorian" wird bald bei Disney+ zu sehen sein. Alle Infos zu Start, Folgen, Handlung, Schauspielern und Trailer, bekommen Sie hier

Bald startet die Serie "The Mandalorian" auch in Deutschland auf Disney+.

Von Monique Neubauer

"The Mandalorian" ist eine US-amerikanische Space-Western-Serie, die seit 12. November 2019 beim Streamingdienst Disney+ in ausgewählten Ländern zu sehen ist. Die Serie von Autor und Produzent Jon Favreau wird bald auch in Deutschland verfügbar sein.

"The Mandalorian": Start der Serie

Die Serie wird ab dem 24. März 2020 auf Disney+ zu sehen sein. Die erste Folge wird zusätzlich zwei Tage zuvor, am 22. März 2020, auf ProSieben ausgestrahlt werden.

Die Folgen der Serie

Staffel 1 wird aus acht Folgen bestehen. Eine Folge soll dabei circa 35 Minuten lang sein.

Kapitel 1 Kapitel 2: Das Kind Kapitel 3: Der Fehler Kapitel 4: Zufluchtsort Kapitel 5: Der Revolverheld Kapitel 6: Der Gefangene Kapitel 7: Die Abrechnung Kapitel 8: Erlösung

Handlung von "The Mandalorian"

Der Protagonist ist ein mandalorianischer Einzelkämpfer, der fünf Jahre nach dem Untergang des Imperiums sein Geld als Kopfgeldjäger verdient. Damit hat er sich unter anderen Kopfgeldjägern einen Namen gemacht. Ein Auftraggeber verlangt vom Mandalorianer einen 50-Jährigen ausfindig zu machen.

Als der Kopfgeldjäger sein Ziel findet, erlebt er eine Überraschung. Damit wird er in eine ganze Reihe von Ereignissen verwickelt, die sein ganzes Leben verändern und bisherige Verbündete zu Feinden machen.

Die Schauspieler und Synchronsprecher der Serie

Rolle Schauspieler Synchronsprecher Der Mandalorianer (Din Djarin) Pedro Pascal Sascha Rotermund Greef Karga Carl Weathers Jürgen Kluckert Auftraggeber Werner Herzog Hubert Burczek Dr. Pershing Omid Abtahi Florian Hoffmann Kuiil Nick Nolte (Stimme) Thomas Kästner IG-11 Taika Waititi (Stimme ) Marius Clarén Cara Dune Gina Carano Friederike Walke Moff Gideon Giancarlo Esposito Frank Röth

Der Trailer zu "The Mandalorian"

Falls Sie nun Lust auf die Serie bekommen haben, können Sie sich hier den Trailer ansehen:

