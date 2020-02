vor 55 Min.

"The Marvelous Mrs. Maisel", Staffel 3: Folgen, Handlung, Schauspieler - Trailer und die Infos

"The Marvelous Mrs. Maisel", Staffel 3 : Start, Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer.

Bei Amazon Prime Video läuft Staffel 3 der Serie "The Marvelous Mrs. Maisel". Hier erfahren Sie alles zum Start, der Handlung, den Folgen und den Schauspielern. Auch einen Trailer gibt es bei uns.

Wir informieren Sie hier über den Start, die Handlung, einzelne Folgen und die Schauspieler. Zum Schluss finden Sie einen Trailer.

"The Marvelous Mrs. Maisel": Wann war Start von Staffel 3?

Amazon stellt die deutsche Fassung der Staffel 3 von "The Marvelous Mrs. Maisel" seit Freitag, 7. Februar 2020 , zur Verfügung.

Die Handlung: Worum geht es bei "The Marvelous Mrs. Maisel"?

Mit „The Marvelous Mrs. Maisel“ ist „Gilmore Girls“-Schöpferin Amy Sherman-Palladino erneut ein großer Wurf gelungen: Eine New Yorker Hausfrau erobert die Comedy-Szene der 50er Jahre. Im Mittelpunkt der Serie glänzt Rachel Brosnahan („House Of Cards“) als jüdische Hausfrau Miriam „Midge“ Maisel, die ihre gescheiterte Ehe auf der Bühne eines New Yorker Clubs mit bitterböser Stand-Up-Comedy kompensiert. An der Seite von Legenden wie Lenny Bruce feiert sie erste Erfolge und wird so zur frühen Vorläuferin von Sarah Silverman und Co.

"The Marvelous Mrs. Maisel", Staffel 3: Die acht Folgen

Midge und Susie entdecken, dass das Leben auf der Tournee mit Shy glamourös, aber auch erniedrigend ist. Sie lernen etwas über das Showgeschäft, das sie nie vergessen werden. Joel bemüht sich, Midge zu unterstützen, während er seinen eigenen Träumen nachjagt. Abe begibt sich auf eine neue Mission, und Rose erkennt, dass sie eigene Talente hat.

Die einzelnen Folgen:

1. Patriotische Pflichten

2. Maisel gegen Maisel

3. Tourneeleben

4. Böses Erwachen

5. Comedy oder Kohlrouladen

6. Wer ist Dwayne?

7. Radio Maisel

8. Judy Garlands Schuhe

Besetzung von "The Marvelous Mrs. Maisel" bei Amazon: Welche Schauspieler sind im Cast?

Rolle Schauspieler Deutsche Synchronsprecher Miriam „Midge“ Maisel Rachel Brosnahan Ranja Bonalana Joel Maisel Michael Zegen Roman Wolko Susie Myerson Alex Borstein Peggy Sander Abe Weissman Tony Shalhoub Bodo Wolf Rose Weissman Marin Hinkle Heide Domanowski Moishe Maisel Kevin Pollak Uwe Büschken

"The Marvelous Mrs. Maisel": Der Trailer

(AZ)

