"The Masked Dancer" 2022: Was ist zur Tanz-Maskerade schon bekannt?

"The Masked Dancer" 2022: Die Tanz-Version von "The Masked Singer" geht im ersten Quartal 2022 bei ProSieben an den Start. Welche Infos über Sendetermine und Sendezeit sind schon bekannt? Und, raten Sie mal: Wer ist wohl der Moderator?

Mummenschanz mit Tanz - geht das? Aber hallo, sagt ProSieben und kündigt für Anfang 2022 "The Masked Dancer" an. Offenbar hat der Erfolg von " The Masked Singer" den Machern des Senders keine Ruhe gelassen: Sie haben sich die Lizenz für den tänzerischen Ableger der Show mit den putzig maskierten Sängern unter den Nagel gerissen und eine Sause mit vier großen Live-Übertragungen angekündigt.

Wann ist der Start von "The Masked Dancer"?

Leider hüllt ProSieben sich hierzu noch bedeckt. Der Start ist laut Sender "im ersten Quartal 2022", präziser haben wir es leider auch nicht. Wir bleiben an dem Thema dran und ergänzen diesen Artikel, sobald wir was rauskriegen.

"The Masked Dancer": Sendetermine und Sendezeit

Auch zum Sendeplatz bisher, leider: Fehlanzeige. Wir werden auch diesen Punkt sobald wie möglich hier nachmelden.

Moderator von "The Masked Dancer" 2022

"Zeig mir, wie du tanzt und ich sag dir, wer du bist!" - mit dieser tänzerischen Abwandlung eines bewährten Spruchs bewirbt ProSieben seine Neuerwerbung "The Masked Dancer". Eigentümer des Formats ist der koreanische Sender MBC. Die Rechte zur Umsetzung der Show im deutschsprachigen Raum liegen bei Endemol Shine Germany.

Deren Geschäftsführer Fabian Tobias geht mit großem Enthusiasmus an das Projekt heran: "Gemeinsam mit ProSieben haben unsere Produzentinnen Nadine Grünfeld und Kerstin Kalenberg 'The Masked Singer' als großen Live-Hit beim deutschsprachigen Publikum etabliert", sagt er im Interview mit dem Sender. "Es ist uns daher eine große Freude, in 2022 die Erfolgsgeschichte mit 'The Masked Dancer' weiter auszubauen."

Auch ProSieben selbst sieht mit großer Zuversicht auf den Tanz-Ableger, der wie fast schon selbstverständlich von "The Masked Singer"-Showmaster Matthias Opdenhövel moderiert wird. In den übrigen Personalfragen für die Leute vor der Kamera zeigt sich der Sender im Moment noch etwas schmallippig - das Rateteam soll erst 2022 demaskiert werden. Und wer dann unter den Masken tanzt, wird ja angeblich ohnehin nur sieben Erleuchteten auf dem gesamten Globus offenbart.

